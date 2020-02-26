Молодая женщина призналась британскому онлайн-порталу Mirror, что с раннего возраста мечтала о пластических операциях с раннего возраста, потому что завидовала своим подругам, у которых были более аппетитные формы, чем у нее. «Я всегда была стройной, но груди у меня не было. Но вокруг меня были девушки с типичной модельной внешностью, это заставляло меня постоянно испытывать неуверенность в себе», – пояснила она. В 22 года Старлет стала мамой и родила сына Лео, после чего решила кардинально смерить имидж. Она перекрасилась в платиновую блондинку и решила увеличить грудь. Результат ей так понравился, что молодая мать захотела продолжения. В результате за последующие 15 лет она трижды увеличивала размер своего бюста, пока с нулевого не добралась до внушительного 12-го. Сделала две ринопластики, благодаря которым ее нос стал уже и короче. Чтобы завершить трансформацию женщина увеличила губы, при помощи филлеров скорректировала овал лица и скулы, а также сделала татуаж бровей. Только на пластику Старлет потратила больше 23 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей по текущему курсу). «Для меня важно, чтобы у женщины была большая грудь. Чем больше, тем лучше. А у меня ее не было вовсе, потому я очень рада, что все изменилось. Теперь я чувствую себя более уверенно. Я буквально стала лучшей версией себя, настоящей женщиной. Мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают, я единственная и неповторимая», – гордо заявляет Синди. Однако, несмотря на то, что сейчас женщина чрезвычайно довольна собственной внешностью и чувствует себя счастливой, она признается, что не не все положительно оценивают произошедшие с ней изменения. А родные и вовсе в какой-то момент перестали ее узнавать: «Мой отец очень старомодный, ему трудно принять и понять новую меня, – поясняет она. – Когда я встречаюсь со своими сестрами и мы проводим время вместе, они пытаются привыкнуть к моей внешности и узнать, кто же я такая, но уверена, что для них все это очень трудно. Единственный, кто меня поддерживает в моей погоне за мечтой, мой сын Лео». Также Синди отмечает, что ее пышный бюст привлекает внимание как мужчин, так женщин и оно не всегда позитивное: «Когда я прихожу в ночной клуб, девушки всегда хотят потрогать мои сиськи. Я понимаю, что могу выглядеть слишком вульгарной и экстремальной для мужчин, которые любят естественность, потому предпочитаю общаться с представителями сильной половины человечества, которые обожают большую грудь». Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!