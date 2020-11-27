Женщина потратила 1,7 млн рублей на увеличение груди и осталась бесплодной

Однако с каждым месяцем ей становилось все хуже. Одна из кист яичника разорвалась, менструации стали болезненными, появились кистозные прыщи. В конце 2012 года у нее произошла внематочная беременность, после которой у нее диагностировали эндометриоз. «Когда мне озвучили диагноз, я была шокирована. Но я даже представить не могла, чем для меня это обернется», — призналась она. В течение следующих трех лет Шелби мучилась от хронических болей и пережила еще 3 выкидыша. Родить ей удалось только при помощи ЭКО. После появления на свет дочери у женщины появились и другие проблемы со здоровьем, включая послеродовую депрессию. А спустя 2 года ультразвуковое исследование груди показало, что у нее запущенная серома — скопление жидкости вокруг молочной железы. К счастью, эта проблема не была вызвана онкологией, но женщина так испугалась, что решила заменить свои грудные импланты.

«Врачи сказали мне либо удалить их, либо заменить. Все еще руководствуясь нездоровой самооценкой, я не избавилась от имплантов, а просто поставила новые. Все прошло хорошо, и я продолжила жить дальше», — пояснила Шелби, отметив, что из-за новой операции ее здоровье ухудшилось еще сильнее: уже через год она едва могла встать с кровати из-за сильных хронических болей, пила много обезболивающих. Канадка говорит, что чувствовала, будто умирает, периодически теряла сознание, врачи вынуждены были удалить ей матку, что поставило крест на ее желании завести второго ребенка. В итоге подруга ей сказала, что, возможно, все ее проблемы связаны с болезнью грудного импланта. В 2019 году Шелби приняла решение вернуть себе натуральный размер груди и не поверила, когда очень быстро начала чувствовать себя гораздо лучше.

Фото: Instagram itstheshelblife

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