Женщина потратила 1,7 млн рублей на увеличение груди и осталась бесплодной
Фото: Instagram itstheshelblife
Как сообщает британский онлайн-портал the Sun, жительница Канады легла под нож пластического хирурга в 2012 году, после того как жестокость мужа и последующий развод катастрофически подорвали ее уверенность в себе. Благодаря операции размер груди Шелби увеличился с С до DD, и она, окрыленная полученными результатами, чувствовала себя обновленной женщиной.
Однако радость канадки длилась недолго. Спустя 3 месяца она начала чувствовать беспричинную усталость, депрессию, у нее регулярно стали образовываться кисты на яичниках. «Сначала я была невозможно довольна своей новой грудью, я ощущала себя сильной, сексуальной, и это было именно то, что нужно», — призналась Шелби, добавив, что первые тревожные симптомы просто списала на то, что стареет и ее тело неизбежно меняется.
Однако с каждым месяцем ей становилось все хуже. Одна из кист яичника разорвалась, менструации стали болезненными, появились кистозные прыщи. В конце 2012 года у нее произошла внематочная беременность, после которой у нее диагностировали эндометриоз. «Когда мне озвучили диагноз, я была шокирована. Но я даже представить не могла, чем для меня это обернется», — призналась она. В течение следующих трех лет Шелби мучилась от хронических болей и пережила еще 3 выкидыша. Родить ей удалось только при помощи ЭКО. После появления на свет дочери у женщины появились и другие проблемы со здоровьем, включая послеродовую депрессию. А спустя 2 года ультразвуковое исследование груди показало, что у нее запущенная серома — скопление жидкости вокруг молочной железы. К счастью, эта проблема не была вызвана онкологией, но женщина так испугалась, что решила заменить свои грудные импланты.
«Врачи сказали мне либо удалить их, либо заменить. Все еще руководствуясь нездоровой самооценкой, я не избавилась от имплантов, а просто поставила новые. Все прошло хорошо, и я продолжила жить дальше», — пояснила Шелби, отметив, что из-за новой операции ее здоровье ухудшилось еще сильнее: уже через год она едва могла встать с кровати из-за сильных хронических болей, пила много обезболивающих. Канадка говорит, что чувствовала, будто умирает, периодически теряла сознание, врачи вынуждены были удалить ей матку, что поставило крест на ее желании завести второго ребенка. В итоге подруга ей сказала, что, возможно, все ее проблемы связаны с болезнью грудного импланта. В 2019 году Шелби приняла решение вернуть себе натуральный размер груди и не поверила, когда очень быстро начала чувствовать себя гораздо лучше.
Фото: Instagram itstheshelblife
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