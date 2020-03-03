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Женщина порезалась во время бритья и едва не лишилась ноги

51-летняя англичанка Мишель Ходжес умоляла врачей ампутировать ей ногу из-за ужасающей боли, вызванной ужасной инфекцией, которая развилась из-за безобидного пореза бритвой.

Историю женщины рассказал британский онлайн-таблоид The Sun. Мишель регулярно ходила в бассейн, где плавала, чтобы похудеть к плановой операции на бедре. И после очередного заплыва она решила побрить ноги в душевой кабинке в раздевалке бассейна и порезалась. Эта неприятность не обеспокоила ее: «Это была огромная раздевалка, потому я подумала, что быстро побрею ноги, пока принимаю душ, ведь это очень удобно». Однако спустя три дня женщина проснулась из-за того, что плохо себя чувствует и от того, что вся нижняя часть ноги покрылась огромными волдырями. Боль была такой сильной, что она просто не могла на нее наступить.

Женщина отправилась в больницу, где доктора не смогли объяснить, что с ней происходит, но постарались снять отек и через неделю выписали с рекомендациями регулярно менять одежду дома, пока нога не заживет. Однако ситуация с каждым днем лишь ухудшалась: волдыри начали лопаться и конечность превратилась в одну сплошную открытую рану. «Я испытываю постоянную боль, от любого соприкосновения с одеждой рана открывается. Я была вынуждена бросить работу», – добавляет она.

Все стало настолько критично, что Мишель уже буквально умоляет медиков отрезать ей ногу, потому что из-за нее у нее больше нет нормальной жизни: «Я не могу нормально принять душ или ванну, чтобы просто раздеться, мне нужно два часа, столько же, чтобы одеться. Мне требуется целая вечность, чтобы обойти свой дом, я даже в туалет нормально сходить не могу. Это так унизительно. Никогда не думала, что обычное бритье ног может привести меня к такой катастрофе».

Сейчас женщина находится в списке ожидания лазерной операции, которая должна нормализовать кровоток и способствовать заживлению ноги, она возлагает на нее больше надежды.

Фото: vostock-photo

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