Женщина порезалась во время бритья и едва не лишилась ноги

Женщина отправилась в больницу, где доктора не смогли объяснить, что с ней происходит, но постарались снять отек и через неделю выписали с рекомендациями регулярно менять одежду дома, пока нога не заживет. Однако ситуация с каждым днем лишь ухудшалась: волдыри начали лопаться и конечность превратилась в одну сплошную открытую рану. «Я испытываю постоянную боль, от любого соприкосновения с одеждой рана открывается. Я была вынуждена бросить работу», – добавляет она.

Все стало настолько критично, что Мишель уже буквально умоляет медиков отрезать ей ногу, потому что из-за нее у нее больше нет нормальной жизни: «Я не могу нормально принять душ или ванну, чтобы просто раздеться, мне нужно два часа, столько же, чтобы одеться. Мне требуется целая вечность, чтобы обойти свой дом, я даже в туалет нормально сходить не могу. Это так унизительно. Никогда не думала, что обычное бритье ног может привести меня к такой катастрофе».

Сейчас женщина находится в списке ожидания лазерной операции, которая должна нормализовать кровоток и способствовать заживлению ноги, она возлагает на нее больше надежды.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!