Женщина попробовала получить ягодицы, как у Ким Кардашьян, и нарвалась на критику в Сети
Ролик с лайфхаком, как получить попу Ким Кардашьян, посмотрели более 300 тысяч человек. Весь фокус состоит в том, что женщина засовывает бюстгальтер большого размера в джинсы, каждая чашка мгновенно увеличивает ее округлости. Благодаря этому ягодицы кажутся более рельефными и симпатичным, передает издание The Sun.
Затем в ролике появляется вторая девушка в джинсах без пушапа. Ее формы явно уступают фигуре первой девушки.
«Возьми это на заметку, Ким», - написал один из пользователей, вероятно, обращаясь к актрисе и телеведущей Ким Кардашьян. «Боже, мне это нужно», - прокомментировала видео одна из девушек. «Все веселье и игры, пока она не сядет», - предположил еще один пользователь. «Я хочу это попробовать, но это будет чистым враньем», - поделилась впечатлением юзер. «Забудьте о необходимости ходить в тренажерный зал, приседать, ведь отличный эффект за считанные секунды», - посмеялась еще одна женщина. «В Азии я видела трусы с пушапом, которые тоже увеличивают попу. Купила такие себе», - добавила пользователь. «А я думала, как мне накачать ягодицы. Вот и ответ», - согласилась с ней другая.
Фото: Global Look Press
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