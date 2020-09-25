Женщина попробовала получить ягодицы, как у Ким Кардашьян, и нарвалась на критику в Сети

Ролик с лайфхаком, как получить попу Ким Кардашьян, посмотрели более 300 тысяч человек. Весь фокус состоит в том, что женщина засовывает бюстгальтер большого размера в джинсы, каждая чашка мгновенно увеличивает ее округлости. Благодаря этому ягодицы кажутся более рельефными и симпатичным, передает издание The Sun.

Затем в ролике появляется вторая девушка в джинсах без пушапа. Ее формы явно уступают фигуре первой девушки.