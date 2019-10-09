Женщина, поправившаяся до 91 кг после 4 выкидышей, похудела без отказа от макарон и хлеба

Однако после Рождества с родными все изменилось: «Было слишком много еды, слишком много напитков и слишком много чувства неловкости с моей стороны, – говорит Карли. – Я не хотела фотографироваться с семьей, не хотела идти с ними к океану, и тогда я поняла, что больше не могу игнорировать проблему, и надо что-то делать с моим весом».

И сразу после праздников женщина записалась на программу похудения 28, разработанную Сэмом Вудом, цель которой – побудить людей начать заниматься спортом всего 28 минут в день.

«С тех пор я не оглядываюсь назад, – заявляет Карли. – Меню, составленное программой нереальное, люди не устают удивляться, что я по-прежнему ем такие продукты, как хлеб и макароны, но я поняла, что в них нет ничего плохого, если соблюдать принцип умеренности. Потому я ем все в умеренных количествах и сочетаю это с регулярной физической активностью».

Режим активности Карли предусматривает ежедневную 28-минутную тренировку, бег в середине недели и йогу. Она тренируется, как правило, утром, до того, как просыпаются дети, или днем, когда они обедают. В итоге женщина потеряла 37 килограммов меньше, чем за год.

«Я искренне удивляюсь, когда смотрю себя в зеркале и не вижу того полного человека, которого все еще ожидаю там увидеть. Это очень странно. Сейчас у меня тело с рыхлой лишней кожей, потому оно не идеально, но я искренне горжусь тем, насколько я теперь здорова и сильна».

Фото: vostock-photo, Instagram

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