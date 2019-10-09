Женщина, поправившаяся до 91 кг после 4 выкидышей, похудела без отказа от макарон и хлеба
По признанию Карли, ее вес вышел из-под контроля, когда в течение 4 лет она лечилась от бесплодия и прошла через 8 изнурительных процедур ЭКО. Каждая неудача очень травмировала женщину, и в тот период еда стала ее главным утешителем и помощником. Историей женщины заинтересовался онлайн-портал Daily Mail Australia, которому она поведала, что, чтобы справиться с неприятностями, она часто готовила себе большие порции еды, которые щедро сдабривала чипсами и лапшой быстрого приготовления.
В какой-то момент дошло до того, что в своем самом тяжелом весе австралийка не могла полноценно играть с двумя сыновьями, предпочитая сидеть в сторонке на детской площадке или возле бассейна.
Фото: Instagram
«Это был довольно травмирующий период нашей жизни, – признается Карли, – неприятности нарастали как снежный ком. Я в то время была малоактивна, работала полный рабочий день и физическая форма и здоровье были в конце моего списка приоритетов. После того, как у нас появились мальчики, я начала просто игнорировать проблему лишнего веса, и она постоянно ухудшалась».
Более того, Карли заявила, что вес продолжал расти не только потому, что она ела нездоровую пищу, но и потому, что переедала: она предпочитала большие порции и много перекусов плюс она регулярно доедала за детьми. Кроме того, она любила чипсы и лапшу быстрого приготовления: «Я всегда была за здоровое питание, но не знала, как составить сбалансированный рацион и ограничивать себя в лакомствах».
Женщина признается, что однажды взглянула на свою одежду и поняла, что «ненавидит» ее размер, но никогда никому об этом не говорила, потому что это означало бы признать, что проблема существует, а она ничего не делает, потому она просто старалась выбросить эту мысль из головы.
Однако после Рождества с родными все изменилось: «Было слишком много еды, слишком много напитков и слишком много чувства неловкости с моей стороны, – говорит Карли. – Я не хотела фотографироваться с семьей, не хотела идти с ними к океану, и тогда я поняла, что больше не могу игнорировать проблему, и надо что-то делать с моим весом».
И сразу после праздников женщина записалась на программу похудения 28, разработанную Сэмом Вудом, цель которой – побудить людей начать заниматься спортом всего 28 минут в день.
«С тех пор я не оглядываюсь назад, – заявляет Карли. – Меню, составленное программой нереальное, люди не устают удивляться, что я по-прежнему ем такие продукты, как хлеб и макароны, но я поняла, что в них нет ничего плохого, если соблюдать принцип умеренности. Потому я ем все в умеренных количествах и сочетаю это с регулярной физической активностью».
Режим активности Карли предусматривает ежедневную 28-минутную тренировку, бег в середине недели и йогу. Она тренируется, как правило, утром, до того, как просыпаются дети, или днем, когда они обедают. В итоге женщина потеряла 37 килограммов меньше, чем за год.
«Я искренне удивляюсь, когда смотрю себя в зеркале и не вижу того полного человека, которого все еще ожидаю там увидеть. Это очень странно. Сейчас у меня тело с рыхлой лишней кожей, потому оно не идеально, но я искренне горжусь тем, насколько я теперь здорова и сильна».
Фото: vostock-photo, Instagram
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