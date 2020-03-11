Девушка похвасталась дорогим обручальным кольцом, но пользователи Сети высмеяли ее из-за «когтей ведьмы»

Правда, пользователей Сети привлекли не сверкающие камни и дизайн кольца, а смелый маникюр его обладательницы. Ногти женщины сравнили с когтями ведьмы из мультика, а также посоветовали ей держать руки в карманах. Нашлись и те, кто встал на ее защиту. Так, одной из девушек понравился цвет маникюра и матовый эффект.