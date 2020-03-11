Девушка похвасталась дорогим обручальным кольцом, но пользователи Сети высмеяли ее из-за «когтей ведьмы»
Обладательница эффектного обручального кольца получила критику в свой адрес из-за слишком необычного маникюра.
Фото руки женщины появилось в одной из групп в Facebook, в которой обсуждают обручальные и помолвочные кольца. На снимке дама демонстрирует эффектное украшение на безымянном пальце с татуировкой.
Фото: Facebook
Правда, пользователей Сети привлекли не сверкающие камни и дизайн кольца, а смелый маникюр его обладательницы. Ногти женщины сравнили с когтями ведьмы из мультика, а также посоветовали ей держать руки в карманах. Нашлись и те, кто встал на ее защиту. Так, одной из девушек понравился цвет маникюра и матовый эффект.
Фото: facebook, pixabay.com
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