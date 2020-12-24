Женщина похудела вдвое, увидев себя на рождественских фотографиях

28-летняя девушка живет в городе Брисбен, штат Квинсленд. По словам матери троих детей, ее самооценка упала до рекордно низкого уровня в декабре 2016 года: тогда она увидела, как выглядит на своих рождественских фотографиях. В эти минуты она приняла решение навсегда изменить жизнь: австралийка начала правильно питаться, отказалась от вредной пищи.

В 2017 году Рикки-Ли полностью пересмотрела свою диету, заменив сахаросодержащие и жареные во фритюре закуски на здоровую пищу с высоким содержанием белка и овощами. Она пошла в спортзал и начала заниматься с личным тренером. В итоге ей удалось бросить 103 килограмма и похудеть на шесть размеров одежды.