Женщина похудела вдвое, увидев себя на рождественских фотографиях
Фото: Facebook/Rikky-Leigh Johnson
28-летняя девушка живет в городе Брисбен, штат Квинсленд. По словам матери троих детей, ее самооценка упала до рекордно низкого уровня в декабре 2016 года: тогда она увидела, как выглядит на своих рождественских фотографиях. В эти минуты она приняла решение навсегда изменить жизнь: австралийка начала правильно питаться, отказалась от вредной пищи.
В 2017 году Рикки-Ли полностью пересмотрела свою диету, заменив сахаросодержащие и жареные во фритюре закуски на здоровую пищу с высоким содержанием белка и овощами. Она пошла в спортзал и начала заниматься с личным тренером. В итоге ей удалось бросить 103 килограмма и похудеть на шесть размеров одежды.
Mum's incredible 16st weight loss after Christmas photo sparked 'all time low' https://t.co/Y7uRLOMBSq pic.twitter.com/I5rxcC0QBe— Daily Mirror (@DailyMirror) December 23, 2020
На сегодняшних рождественских снимках Джонсон, появившаяся с женихом Брэндоном, выглядит неузнаваемо.
«Я выгляжу совершенно иначе и чувствую себя намного счастливее, здоровее. Набрала вес после того, как попала в зависимые отношения, еда была моим единственным утешением. Я почти никуда не ходила и ничем не занималась и в итоге - ужасный вес», - воспоминает она. Девушка добавила, что раньше ненавидела себя, постоянно потела и не влезала в красивую одежду. «Хуже всего было то, что я не могла бегать и играть с детьми. Я уже уставала, едва подняв их, - отмечает она. - Не было никаких фокусов, только тяжелая работа и естественная потеря веса».
Фото: Facebook/Rikky-Leigh Johnson
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