Девушка похудела почти вдвое и стала известной моделью

30-летней девушке, живущей в Арлингтоне, штат Вирджиния, удалось перейти с размера XXL на S и полностью изменить свою жизнь. «Я училась в классе специального образования в средней школе, — уточнила Тейлор. — У меня было расстройство обработки слуха и сенсорной информации. Чуть не бросила учебу в выпускной год. С момента выпуска и до 23 лет была просто скучной: набрала около 100 килограммов».

Девушка перепробовала много диет и однажды решила сделать операцию по шунтированию желудка. Ей пришлось сократить рацион до тысячи калорий в день. «Я ем очень мало и сытно. Нечасто перекусываю, — поделилась она. — Стараюсь употреблять как можно больше белка».