Женщина показала маникюр с отросшими наращенными ногтями и была жестко раскритикована в Сети

На снимке, который выложила участница группы, сообщившая, что нашла его в своей ленте в Instagram, сфотографированы руки неизвестной женщины, которая решила отрастить свои ногти и при этом не сняла наращенные типсы, покрытые лаком лавандового оттенка и украшенные белыми и серебряными звездами и крупными каменьями. Женщина не захотела тратиться на поход в маникюрный салон и позволила акрилу просто полностью отрасти, чтобы впоследствии срезать его. Публикация быстро набрала больше 1400 лайков и почти 900 комментариев, в которых пользователи Сети единодушно назвали ногти как минимум отталкивающими. «Это просто отвратительно!», «Я хочу просто развидеть это», «Черт побери! Как этот акрил еще не отвалился? Он крепче многих отношений», «Меня сейчас стошнит», «Ей повезло, что вместе с отросшим наращиванием она не лишилась своего родного ногтя», «Совсем не привлекательно выглядит», «Я бы никогда не смогла так долго ходить с этими нашлепками, чтобы отрастить свои ногти», – написали они под постом.

Фото: pexels

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