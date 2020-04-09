Женщина показала, как снять наращенные ногти зубной нитью — и прославилась в Сети
Оливия Куинн в социальной сети TikTok поделилась коротким видео, в котором продемонстрировала, как избавиться от надоевшего наращивания при помощи самой обычной зубной нити в форме. Свой ролик она назвала: «Как снять наращивание, не повредив свои родные ногти и сохранив их естественную красоту».
Затем в клипе она взяла в руки зубочистку с закрепленной на ней нитью, подсунула ее под наращивание со стороны, ближайшей к ногтевому ложу, и начала тянуть вдоль роста ногтя до тех пор, пока он не отскочил. На видео заметно, как легко он отошел от ногтевой пластины, и это произвело сильнейшее впечатление на всех поклонников красоты – ролик за несколько дней набрал больше 800 тысяч просмотров. Однако бьюти-эксперты рекомендуют все же придерживаться более традиционных способов снятия наращенных ногтей – при помощи пилки, ацетона и фольги. Также они напоминают, что при снятии наращенных ногтей или гель-лака нужно помнить об осторожности, чтобы не снять верхний слой ваших собственных нежных ногтей, что может привести к их ломкости, появлению белых пятен и сухости и расслаиванию.
Фото: depositphotos
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