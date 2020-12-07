Женщина подсчитала, во сколько ей обошлось привести себя в порядок после карантина
Журналистка британского онлайн-портала The Sun после месяца строгой изоляции с закрытыми салонами и в постоянном пандемическом стрессе решила одномоментно привести себя в порядок в преддверии праздников. По ее словам, присмотр за тремя детьми и постоянная работа из дома, определенно, сказались на ее внешности. До второго локдауна она успела только покрасить и постричь волосы, а вот руки, ноги, кожа, брови и ресницы после 30 дней нуждались в серьезном бьюти-апдейте. Линдси не стала дожидаться, когда откроются салоны недалеко от ее дома и пригласила команду мастеров к себе домой.
Женщина призналась, что в свое бьюти-меню она вписала эпиляцию зоны бикини воском за 20 фунтов, коррекцию формы и окрашивание бровей, которые обошлись в 15 фунтов, маникюр и педикюр с покрытием гель-лаком за 22 и 25 фунтов соответственно. «Я не красила ногти с марта. В апреле у меня родился ребенок, потому мне точно было не до этой процедуры. Я просто постригла их максимально коротко, однако за период карантина они стали очень хрупкими и слоящимися», — призналась она. В 105 фунтов обошелся антиэйдж-уход за кожей лица.
«Локдаун не пощадил мою кожу. У меня появились покраснения и прыщи, потому что я постоянно находилась дома. Некоторые участки стали экстремально сухими. Я плохо спала и выпила больше, чем обычно, алкоголя, потому отчаянно нуждалась в косметологе», — отметила Линдси, добавив, что после 60 минут терапии цвет лица значительно улучшился, а мелкие морщинки разгладились. Также журналистка впервые сделала наращивание ресниц за 55 фунтов, правда, призналась, что не уверена, что хотела бы повторить данный опыт: результат ей понравился, но она нашла искусственные ресницы не очень удобными. Кроме того, она нанесла автозагар и нарастила волосы. В качестве завершающего штриха она купила себе новое платье из мягкого бархата, чтобы встретить в нем Рождество.
Фото: depositphotos
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