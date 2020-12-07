Женщина подсчитала, во сколько ей обошлось привести себя в порядок после карантина

Журналистка британского онлайн-портала The Sun после месяца строгой изоляции с закрытыми салонами и в постоянном пандемическом стрессе решила одномоментно привести себя в порядок в преддверии праздников. По ее словам, присмотр за тремя детьми и постоянная работа из дома, определенно, сказались на ее внешности. До второго локдауна она успела только покрасить и постричь волосы, а вот руки, ноги, кожа, брови и ресницы после 30 дней нуждались в серьезном бьюти-апдейте. Линдси не стала дожидаться, когда откроются салоны недалеко от ее дома и пригласила команду мастеров к себе домой.

Женщина призналась, что в свое бьюти-меню она вписала эпиляцию зоны бикини воском за 20 фунтов, коррекцию формы и окрашивание бровей, которые обошлись в 15 фунтов, маникюр и педикюр с покрытием гель-лаком за 22 и 25 фунтов соответственно. «Я не красила ногти с марта. В апреле у меня родился ребенок, потому мне точно было не до этой процедуры. Я просто постригла их максимально коротко, однако за период карантина они стали очень хрупкими и слоящимися», — призналась она. В 105 фунтов обошелся антиэйдж-уход за кожей лица.