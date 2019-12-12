Женщина подарила себе увеличение губ на день рождения и на 3 года осталась с «рыбьим ртом»
Женщина рассказала свою историю британскому онлайн-таблоиду Daily Mail. По ее словам, сразу после процедуры у нее началась реакция на филлер, организм начал отторгать его, из-за чего губы сильно распухли и стали причинять Кей сильную боль. Но это еще не было самым страшным: когда шотландка поехала в отпуск, наполнитель под воздействием высокой температуры на улице расширился, из-за чего рот женщины стал похож на рыбий.
Фото: Instagram
«Время от времени мои губы становились меньше, но затем снова набухали, особенно при высокой температуре воздуха. Я помню, как мы с дочерью отдыхали на Майорке. Она посмотрела на меня и удивилась: «Мам, ты что, снова сделала губы?» – пояснила Смит. По прошествии почти 3 лет женщина поняла, что, если ничего не сделает, ей придется всю оставшуюся жизнь проходить с «рыбьим ртом», так как филлер и не думал рассасываться.
Кей такое положение вещей совершенно не устраивало, потому она обратилась к экспертам в области эстетической медицины в одной из ведущих клиник Глазго, где доктор Джуди Тодд ввела ей вещество, расщепляющее наполнитель и возвращающее губы в изначальное состояние, а затем аккуратно закачала более качественный наполнитель, который естественным образом увлажнил ее губы и добавил совсем немного объема. Пациентка осталась довольна результатом – ее рот стал выглядеть естественно и молодо. Единственное, о чем жалеет Кей, что она сразу не обратилась к этому врачу, чтобы решить проблему буквально за один день, а страдала целых три года.
Несмотря на неудачный опыт, шотландка признается, что это не оттолкнуло ее от косметологических процедур: «Мне просто не повезло в первый раз. Я пошла к уважаемому практикующему специалисту, но мое тело отреагировало негативно на филлер. Это может случиться в крошечном проценте случаев. Я не была готова к тому, что проблема не рассосется и через три года, но это моя ошибка, надо было просто пойти к другому специалисту. Однако надо быть очень осторожными при выборе клиники и препаратов для инъекций и обращаться только к сертифицированным врачам».
Фото: vostock-photo, Instagram
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