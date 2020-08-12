Женщина перенесла 6 неудачных операций по уменьшению груди и готова лечь под нож еще раз

Потрясенный доктор Даброу, постоянно сотрудничающий с реалити-шоу, воскликнул: «Вы шутите? Это худшее, что вам могли предложить! Когда у кого-то такая большая натуральная грудь, как у вас, и вы вставляете силикон, есть огромный риск его разрыва или протечки». Сначала Мередит была в восторге от полученного результата и даже начала вновь ходить в зал после многих лет отсутствия мотивации. Однако радость длилась недолго. Женщине вновь пришлось обратиться за помощью к врачу, потому что что-то шло не так. Ей удалили импланты, но вскоре ее грудь естественным образом увеличилась в размерах и сильно обвисла. После этого она еще 4 раза ложилась под нож хирурга – и все неудачно. Сейчас мать двоих детей просто хочет чувствовать себя нормально, потому умоляет докторов сделать ей еще одну операцию.

Даброу согласился помочь решить ее проблему, однако уже на операционном столе обнаружились неожиданные осложнения. Изначально врач планировал просто удалить лишнюю ткань груди Мередит, однако увидел, что в карманах, которые были сформированы для имплантов, практически нет рубцов, которые можно было бы использовать для подтяжки. Однако специалист нашел выход, и все прошло удачно. Бюст заметно уменьшился, стал более упругим – женщина осталась в восторге от результата. «Вы сняли с мой души огромный груз! Я чувствую себя намного лучше, после того как моя грудь уменьшилась. Наконец я снова могу стать веселой, хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать», – заявила она.

Фото: depositphotos

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