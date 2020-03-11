Женщина переборщила с автозагаром и стала похожа на «чучело с оранжевым лицом»
Фото: facebook
Любой, кто когда-либо пользовался средствами для искусственного загара, слишком хорошо знает, как легко переборщить с ним и вместо легкого бронзового оттенка и сияющей кожи получить совсем другой результат. Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, Дженис Эвэнс регулярно пользовалась автозагарами, но с наступлением весны решила попробовать средство на оттенок темнее привычного.
Женщина купила флакон лосьона оттенка Tan Dark и стала привычными движениями наносить его на кожу, однако уже через несколько минут заметила, что стала слишком темной. Она не растерялась и начала быстро действовать, чтобы смыть цвет, но даже после долгого душа и принятия ванны с пеной и натирания детским маслом, она все равно осталась с очень неестественным оттенком кожи темно-оранжевого цвета в течение последующих нескольких дней.
Дженис не стала расстраиваться и с юмором рассказала о своем провале с автозагаром на свое странице в социальной сети Facebook, где друзья со смехом заявили, что она похожа на Ворзеля Гаммиджа, ожившего чучела с оранжевым лицом из одноименного детского сериала. Говоря о своей ошибке, женщина написала: «Я пошла за бутылкой автозагара в надежде, что я стану не просто золотистой, а действительно загорелой, но не ожидала, что стану такой темной. Все мои друзья сильно хохотали и видели несомненное сходство с чучелом из детского фильма, особенно когда я распустила волосы. Но помимо того, что близкие смеются надо мной, даже мои четверо детей смущены моим внешним видом и запрещают мне заходить на школьный двор, пока не смоется этот странный окрас».
Фото: Pixabay
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