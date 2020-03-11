Женщина переборщила с автозагаром и стала похожа на «чучело с оранжевым лицом»

Любой, кто когда-либо пользовался средствами для искусственного загара, слишком хорошо знает, как легко переборщить с ним и вместо легкого бронзового оттенка и сияющей кожи получить совсем другой результат. Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, Дженис Эвэнс регулярно пользовалась автозагарами, но с наступлением весны решила попробовать средство на оттенок темнее привычного.

Женщина купила флакон лосьона оттенка Tan Dark и стала привычными движениями наносить его на кожу, однако уже через несколько минут заметила, что стала слишком темной. Она не растерялась и начала быстро действовать, чтобы смыть цвет, но даже после долгого душа и принятия ванны с пеной и натирания детским маслом, она все равно осталась с очень неестественным оттенком кожи темно-оранжевого цвета в течение последующих нескольких дней.