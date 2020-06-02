Женщина оставила детей на 15 минут в ванной, а они превратили себя в зеленых монстров
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, женщина отправила детей рисовать краской в ванную и была уверена, что придумала идеальный лайфхак для родителей, ведь они не только будут заняты, но и не перевернут вверх дном всю квартиру. Да и только в ванной убраться будет быстрее и проще, чем во всех комнатах. Несколько раз ее план сработал идеально. Однако все было хорошо ровно до тех пор, пока Донна присматривала за детьми. Как только она вышла из ванной на 15 минут, чтобы сделать важный рабочий звонок в Zoom, все изменилось.
Фото: facebook
За те четверть часа, что женщины не было, ее дети сумели покрасить себя, стены, саму ванну и все в пределах их досягаемости в смесь зеленого и синего цвета и выглядели как зеленые чудовища из комиксов – и остались крайне довольны собой и полученным результатом. Донна была в шоке и не смогла сдержать смеха – такой прыти от своих детей она точно не ожидала. «Дети обычно довольно хорошо себя ведут. В прошлом они рисовали на стенах, но это новый уровень. Сын даже вымыл волосы сестры краской. Кстати, зеленый оттенок кожи сохранялся на протяжении нескольких дней. Я думала, что придумала отличное решение, но теперь понимаю, что это совсем не так», – заявила она.
Несмотря на то, что Донне пришлось потратить много времени на то, чтобы отмыть ванную комнату, она не стала сердиться на детей, ведь им было очень весело. Вывести краску удалось только с помощью отбеливателя. И теперь она уверена, что в ближайшее время краску им давать больше не будет.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!