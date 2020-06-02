Женщина оставила детей на 15 минут в ванной, а они превратили себя в зеленых монстров

За те четверть часа, что женщины не было, ее дети сумели покрасить себя, стены, саму ванну и все в пределах их досягаемости в смесь зеленого и синего цвета и выглядели как зеленые чудовища из комиксов – и остались крайне довольны собой и полученным результатом. Донна была в шоке и не смогла сдержать смеха – такой прыти от своих детей она точно не ожидала. «Дети обычно довольно хорошо себя ведут. В прошлом они рисовали на стенах, но это новый уровень. Сын даже вымыл волосы сестры краской. Кстати, зеленый оттенок кожи сохранялся на протяжении нескольких дней. Я думала, что придумала отличное решение, но теперь понимаю, что это совсем не так», – заявила она.

Несмотря на то, что Донне пришлось потратить много времени на то, чтобы отмыть ванную комнату, она не стала сердиться на детей, ведь им было очень весело. Вывести краску удалось только с помощью отбеливателя. И теперь она уверена, что в ближайшее время краску им давать больше не будет.