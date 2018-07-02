«Женщина-огонь»: поклонники восхищены аппетитными формами 39-летней Ани Лорак

На днях Ани выложила в свой микроблог снимок из недавней фотосессии. В ней звезда позировала в блестящем комбинезоне, очень похожим, например, на наряд Бритни Спирс в клипе Toxic. При этом певица умудрилась выгодно продемонстрировать и бюст, и аппетитный тыл.