«Женщина-огонь»: поклонники восхищены аппетитными формами 39-летней Ани Лорак

Ани Лорак находится в прекрасной форме и не устает это демонстрировать. Певица часто выкладывает фото и видеоролики, на которых показывает результаты тренировок — упругие бедра, подтянутый живот и пышную грудь.
На днях Ани выложила в свой микроблог снимок из недавней фотосессии. В ней звезда позировала в блестящем комбинезоне, очень похожим, например, на наряд Бритни Спирс в клипе Toxic. При этом певица умудрилась выгодно продемонстрировать и бюст, и аппетитный тыл.
Поклонники осыпали Лорак комплиментами: «Четкая фотка! Сколько огня и стразов», «Атом фигура ядер бомба», «Бриллиантовая Вы наша!!!», «Шикарная!!!))) Самая самая красивая!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram