Женщина нашла весьма неоднозначный способ сохранить молодость и сияние кожи

Доктора советовали Мэри продолжать принимать оральные контрацептивы, однако она не хотела этого делать. Несмотря на лечение, ее мучительные менструации продолжились, стало даже хуже: в первые дни ее тошнило, давление падало, усиливалось потоотделение. Ей даже приходилось обращаться в «Скорую помощь». В 2017 году врачи обнаружили миому в матке и еще одну кисту на левом яичнике. Специалисты удалили новообразования и сумели сохранить ее репродуктивную систему. Именно тогда она открыла для себя альтернативные методы лечения, в частности, практику ритуалов «Кровавая луна», которая включает в себя приветствие и почитание менструации вместо ее боязни. И теперь, чтобы поприветствовать свой цикл и вознести ему хвалу, Мэри каждый месяц делает себе маски для лица из своих выделений. Она оставляет их на лице на полчаса, рисует ими и даже поливает ими растения. «Менструальная кровь лечит, обладает противовоспалительными свойствами, богата питательными веществами и минералами, мое лицо от таких масок становится более мягким, напитанным и сияющим. Я заметила, что это помогло улучшить состояние моей кожи, исчезли шрамы, угревая сыпь и даже пигментация», — гордо отметила она, добавив, что и ее болезненные состояния во время периода исчезли.

Фото: depositphotos

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