Женщина начала шить комплекты из бикини и масок — и разбогатела на их продаже
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, итальянка Тициана Скарамуззо – дизайнер одежды для плавания и пляжа, у нее есть свой небольшой магазин, где она продает бикини. Однако ее бизнес сильно пострадал из-за введенных карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса. Ее магазин закрыт, поставщики отменили доставку заказанного товара, да и люди не сильно интересуются пляжным отдыхом в то время, как болеют их близкие.
Так как у Тицианы появилось много свободного времени, она решила потратить его на разработку новых моделей бикини с веселым принтом и сшить заодно подходящие к ним защитные маски. Эти комплекты женщина хотела презентовать своим дочерям и другим членам семьи, чтобы поднять им настроение. Этому проекту она дала шуточное название «тринкини». Ее дочери с радостью примерили обновки от матери и с удовольствием позировали ей в них.
Женщина решила выложить в социальную сеть Facebook фото своего нового творения и была поражена, когда снимки быстро стали вирусными и ей начало поступать множество заказов и просьб заполнить ее магазин такими комплектами. Клиентки стали радостно скупать одежду марки, но особым спросом пользуются именно «тринкини», которые отшиваются из тканей с жизнерадостным принтом. Так что переживания дизайнера о том, что в этом сезоне ее магазин понесет сильные убытки, совершенно не оправдались. Тициана уверена, что ее идея оказалась столь востребована и принесла такую прибыль потому, что люди устали от плохих новостей и окружающей их мрачности и уже хотят позитива.
Фото: facebook
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