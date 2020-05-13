Женщина начала шить комплекты из бикини и масок — и разбогатела на их продаже

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, итальянка Тициана Скарамуззо – дизайнер одежды для плавания и пляжа, у нее есть свой небольшой магазин, где она продает бикини. Однако ее бизнес сильно пострадал из-за введенных карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса. Ее магазин закрыт, поставщики отменили доставку заказанного товара, да и люди не сильно интересуются пляжным отдыхом в то время, как болеют их близкие.

Так как у Тицианы появилось много свободного времени, она решила потратить его на разработку новых моделей бикини с веселым принтом и сшить заодно подходящие к ним защитные маски. Эти комплекты женщина хотела презентовать своим дочерям и другим членам семьи, чтобы поднять им настроение. Этому проекту она дала шуточное название «тринкини». Ее дочери с радостью примерили обновки от матери и с удовольствием позировали ей в них.