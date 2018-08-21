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«Женщина-легенда»: эффектная Алла Пугачева в мини-шортах поразила Светлану Лободу

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Светлана Лобода и Алла Пугачева

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Примадонна решила навестить коллегу по сцене Светлану Лободу в ее гримерной после концерта в Юрмале.

На днях Светлана Лобода дала концерт в Юрмале, и на шоу блондинки неожиданно пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, которые как раз сейчас отдыхают в Латвии. Примадонна не просто высоко оценила выступление певицы, но и решила лично ей об этом сказать, зайдя в гримерную Светланы. Кстати, поклонники принялись обсуждать даже не этот любопытный факт, а образ Аллы Борисовны – она выбрала стильный комплект из черной туники и кожаных шорт в тон.

Лобода поделилась снимком с Пугачевой и эмоционально подписала его: «Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда-Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, фолловеры Лободы разделились на два лагеря: некоторые считают, что Алла выбирает слишком молодежные наряды для своих 69 лет, а другие восхищаются ее смелостью. «Все хотят выглядеть молодо и красиво. Что плохого?!! Красотки обе», «Какая стройняшка Алла Борисовна!», «Алла словно помолодела», «Две легенды на одном фото», «Пугачева как девочка», «Алла перебарщивает уже», — написали в комментариях интернет-пользователи.

Фото: Instagram

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