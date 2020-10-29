Женщина, которой в лицо плеснули кислотой, приняла травмы и почувствовала себя красивой
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, трагичный случай, перевернувший всю ее жизнь, произошел с жительницей Доминиканы 9 лет назад. Эстер рассказала: «Я тогда работала в кафе. Туда зашел парень и сказал: «Вот вам то, что вам прислали». И плеснул в меня какой-то жидкостью. Все, что я ощутила, это невыносимая жгучая боль». По ее словам, люди, находившиеся в заведении, бросились ей на помощь, стали лить на раны воду, вызвали скорую помощь. По приезде в больницу женщину сразу же перевели в ожоговое отделение.
Фото: Instagram jimenez.esther
«Когда я пришла в себя от боли, первым делом спросила у сестры, как выглядит мое лицо. Спасибо ей за то, что она не стала врать и честно сказала, что оно похоже на смятую бумагу», – поясняет Эстер, добавляя, что по большому счету ей в целом было все равно, лишь бы утихла невыносимая боль. К сожалению, никто так и не понес наказание за нападение на доминиканку, так как в стране подобные преступления случаются чуть ли не каждый день. Достаточно сказать, что в больнице, где она находилась, 14% пациентов с ожогами проходили лечение после аналогичных травм, что и у Эстер.
Чтобы заживить травмы, женщине понадобилось 4 года с несколькими госпитализациями. Восстановить лицо ей не удалось: она потеряла зрение на один глаз, у нее частично уничтожен нос, ей пришлось перенести несколько операций по пересадке кожи на лицо и шею. «Когда моя мама впервые увидела меня такой, она сказала, что не может этого вынести. Вскоре она скончалась. В то же время я потеряла своего парня и многих людей, которых считала своими друзьями», – признается она. Однако несмотря на все сложности, Эстер сумела преодолеть все сложности, принять свои травмы и новый облик, теперь она чувствует себя красивой ежедневно и не устает об этом повторять своим 73 тысячам подписчиков в социальной сети Instagram, для которых она стала примером стойкости и силы.
Фото: depositphotos, Instagram jimenez.esther
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