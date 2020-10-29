Женщина, которой в лицо плеснули кислотой, приняла травмы и почувствовала себя красивой

Чтобы заживить травмы, женщине понадобилось 4 года с несколькими госпитализациями. Восстановить лицо ей не удалось: она потеряла зрение на один глаз, у нее частично уничтожен нос, ей пришлось перенести несколько операций по пересадке кожи на лицо и шею. «Когда моя мама впервые увидела меня такой, она сказала, что не может этого вынести. Вскоре она скончалась. В то же время я потеряла своего парня и многих людей, которых считала своими друзьями», – признается она. Однако несмотря на все сложности, Эстер сумела преодолеть все сложности, принять свои травмы и новый облик, теперь она чувствует себя красивой ежедневно и не устает об этом повторять своим 73 тысячам подписчиков в социальной сети Instagram, для которых она стала примером стойкости и силы.

Фото: depositphotos, Instagram jimenez.esther

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