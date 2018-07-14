«Женщина-карп»: Татьяна Буланова показала неудачное фото Марии Погребняк

«Извините но это не лучшее фото Маши ....», «Ничего красивого не вижу! В ее года так старо выглядеть и искусственно! Вот вы, это дааа», «Татьяна вы естественная и прекрасная!!! А вот женщина рядом-вся накаченная и совсем не симпатична», «Вся искусственная Ваша Мария», «Все у одного хирурга, как под копирку, сделаны. Ужас», «Маша — чудо пластики! Татьяна, только не становитесь не этот путь! Лучше оставаться собой в любом возрасте! Чем превращаться в очередную клонированную "красавицу"((( все похожи друг на друга как сестры по несчастью», «На этом фото, красавица только Вы Таня!», «Жалко Марию( Молодая девушка, а на фотке — хорошо ухоженная женщина к 50(((( От природы же красивая», — обсуждают подписчики.

«Маша ужас. .как карп», «Искусственная кукла-уродец просто», «Маша похожа на Мишу уже по моему», «Трансвестит и Буланова», «Она красавица по ходу только в своем инстаграм», — упражняются они в злословии.