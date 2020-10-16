Женщина, из-за родинки на пол-лица прозванная «двуликой», приняла себя и нашла свою любовь

Чтобы принять себя, Челси пришлось проделать очень большую работу над собой. Сначала она пыталась замазывать родимое пятно тональным кремом, потом пыталась прикрывать его волосами, но со временем поняла, что этого не требуется. «Я пришла к осознанию того, что не должна прятаться и маскироваться, чтобы другим людям было комфортно со мной», – призналась она. А в 2004 году Челси через общих друзей познакомилась в Сети с Мэттом, они стали много общаться онлайн и поняли, что любят друг друга – и особенности ее внешности не помеха этому. В 2008 году пара поженилась и у них родились две дочери. И теперь у женщины есть все, о чем она и мечтать не могла. «Я никогда не думала, что у меня будут муж или дети, из-за того, как я выглядела. Но мы полюбили друг друга, и он полюбил меня за меня. Его не волновала моя родинка», – говорит Челси. Сейчас она полностью принимает себя и то, как выглядит, а косые взгляды незнакомцев ее больше не тревожат.

Фото: depositphotos

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