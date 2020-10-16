Женщина, из-за родинки на пол-лица прозванная «двуликой», приняла себя и нашла свою любовь
Как передает британский онлайн-портал Metro, женщина родилась в редким заболеванием, так называемым синдромом Стерджа-Вебера, из-за которого вся левая половина ее лица была «закрыта» родинкой, а на глазу развилась глаукома. На протяжении всего детства Челси постоянно сталкивалась с жестокими хулиганами, которые называли ее чудовищем и уродиной, а также двуликой, как персонаж из комиксов про Бэтмена. Неудивительно, что из-за этого уверенность в себе у девушки попросту отсутствовала. Более того, она была уверена, что ее никто и никогда не полюбит.
«Это намного больше, чем просто родинка, так как много всего происходит под ее поверхностью. Это полная генетическая мутация. В моей семье нет никого с таким заболеванием», – признается Челси, добавляя, что в школе из-за этой особенности ей тоже было очень тяжело. У нее не было друзей, из-за чего она постоянно чувствовала себя очень одиноко, мальчики ее просто не замечали, потому что она выглядела иначе.
Чтобы принять себя, Челси пришлось проделать очень большую работу над собой. Сначала она пыталась замазывать родимое пятно тональным кремом, потом пыталась прикрывать его волосами, но со временем поняла, что этого не требуется. «Я пришла к осознанию того, что не должна прятаться и маскироваться, чтобы другим людям было комфортно со мной», – призналась она. А в 2004 году Челси через общих друзей познакомилась в Сети с Мэттом, они стали много общаться онлайн и поняли, что любят друг друга – и особенности ее внешности не помеха этому. В 2008 году пара поженилась и у них родились две дочери. И теперь у женщины есть все, о чем она и мечтать не могла. «Я никогда не думала, что у меня будут муж или дети, из-за того, как я выглядела. Но мы полюбили друг друга, и он полюбил меня за меня. Его не волновала моя родинка», – говорит Челси. Сейчас она полностью принимает себя и то, как выглядит, а косые взгляды незнакомцев ее больше не тревожат.
Фото: depositphotos
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