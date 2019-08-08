Женщина едва не лишилась пальца после неудачно сделанного наращивания ногтей

Историей женщины, чуть не потерявшей палец из-за желания сделать себе наращенные ногти, заинтересовался британский онлайн-таблоид The Sun. По ее словам, поначалу все шло хорошо. Но через несколько недель, прошедших после посещения салона, она заметила, что что-то не так. Все началось с небольшой шишки на среднем пальце, которая в течение следующих нескольких дней начала заметно увеличиваться в размерах: «Кончик моего пальца начал опухать и через неделю до него уже было невозможно дотронуться – так было больно». В конце концов ее палец сначала побагровел, а затем стал черным. Австралийка вынуждена была обратиться в больницу.

Вечером врачи женщину отправили домой, выписав антибиотики. На следующий день она осталась дома и исправно принимала лекарства, но заметила, что опухоль лишь усилилась.