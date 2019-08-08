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Женщина едва не лишилась пальца после неудачно сделанного наращивания ногтей

Австралийка нуждалась в операции, после того как у нее развилась инфекция после обычного наращивания ногтей в салоне.

Историей женщины, чуть не потерявшей палец из-за желания сделать себе наращенные ногти, заинтересовался британский онлайн-таблоид The Sun. По ее словам, поначалу все шло хорошо. Но через несколько недель, прошедших после посещения салона, она заметила, что что-то не так. Все началось с небольшой шишки на среднем пальце, которая в течение следующих нескольких дней начала заметно увеличиваться в размерах: «Кончик моего пальца начал опухать и через неделю до него уже было невозможно дотронуться – так было больно». В конце концов ее палец сначала побагровел, а затем стал черным. Австралийка вынуждена была обратиться в больницу.

Вечером врачи женщину отправили домой, выписав антибиотики. На следующий день она осталась дома и исправно принимала лекарства, но заметила, что опухоль лишь усилилась.

В итоге она вернулась в больницу, потому что боль распространилась и стала просто невыносимой. Доктора сказали, что ей необходима серьезная операция, чтобы справиться с сепсисом на зараженной руке. Ее назначили на утро, но инфекция уже распространилась настолько, что ее палец буквально лопнул и повсюду потек гной. Позднее в тот же день ей очистили рану и удалили инфекцию.

Сейчас австралийка выздоравливает и после выписки из больницы решила выложить свою историю в facebook. В длинном посте она эмоционально рассказала, что годами ходила в этот салон, делая там маникюр и педикюр «без каких-либо проблем».

«Главная цель этого поста – предупредить других, что может случиться после безобидной процедуры маникюра в салоне. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что с гигиеной в студии, куда ходила я, были большие проблемы. Инструменты не стерилизовались после использования – это точно. Но я действительно не волновалась об этом, думая, что ничего плохого из-за этого случиться не может… до сих пор!»

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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