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Женщина, 35 лет страдавшая от мучительного псориаза, исцелилась за 2 недели при помощи веганской диеты

Пауле Тейлор поставили диагноз «псориаз» в 11-летнем возрасте, и большую часть своей жизни – целых 35 лет – она вела неравную борьбу с этим недугом, но ничего не помогало.

48-летняя женщина, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, утверждает, что за прошедшие годы она испробовала абсолютно все варианты лечения, которые ей предлагали врачи, но ничто не помогало. Никто не знал, как остановить развитие болезни, которая с каждым годом прогрессировала все сильнее. В конце концов Паула вынуждена была даже в жаркую погоду носить одежду с длинными рукавами и держаться подальше от людей, потому что чувствовала себя «ненормальной». Так продолжалось на протяжении всей ее жизни.

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Фото: facebook

«Я не могла плавать или загорать, даже носить юбку и была в ужасе, что мне придется продемонстрировать кому-то свое тело без одежды, ведь я не думала, что оно кого-то может привлечь. Когда я все-таки вышла замуж, не отношение моего мужа к моей болезни, а мои комплексы стали причиной нашего развода. Псориаз влиял на все», – заявила женщина.

В феврале 2019 года Паула проснулась с такой сильной болью, что не знала, куда себя деть. Она пошла к врачу и тот посоветовал ей попробовать есть больше овощей и фруктов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Тогда женщина решила поэкспериментировать и исключить из рациона все молочные продукты, мясо, ультрапереработанные продукты, алкоголь, оставив только пищу растительного происхождения.

Паула утверждает, что вегетарианство всего за 17 дней смогло исправить то, что врачи не могли вылечить 35 лет: «День за днем моя кожа становилась все лучше. Я ела жаркое из орехов, свежие фрукты, овощи, кукурузу вместо чипсов, бекона и всего, что обычно было в моем меню. Через 17 дней моя кожа стала чистой, я вылечилась и даже не могу объяснить, насколько изменилась моя жизнь». Теперь британка может носить бикини, шорты, ходить ежедневно в тренажерный зал и быть хозяйкой собственной жизни, а не «узницей в собственном теле».

Фото: vostock-photo, facebook

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