Женщина, 35 лет страдавшая от мучительного псориаза, исцелилась за 2 недели при помощи веганской диеты

«Я не могла плавать или загорать, даже носить юбку и была в ужасе, что мне придется продемонстрировать кому-то свое тело без одежды, ведь я не думала, что оно кого-то может привлечь. Когда я все-таки вышла замуж, не отношение моего мужа к моей болезни, а мои комплексы стали причиной нашего развода. Псориаз влиял на все», – заявила женщина.

В феврале 2019 года Паула проснулась с такой сильной болью, что не знала, куда себя деть. Она пошла к врачу и тот посоветовал ей попробовать есть больше овощей и фруктов, которые обладают противовоспалительными свойствами. Тогда женщина решила поэкспериментировать и исключить из рациона все молочные продукты, мясо, ультрапереработанные продукты, алкоголь, оставив только пищу растительного происхождения.