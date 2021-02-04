Жена похудела и потратила миллионы на пластику после честного комментария мужа

Женщина похудела, но даже при нормальном весе осталась недовольна собой: после лишних килограммов на руках, ногах, животе, ягодицах и груди осталась обвисшая кожа. Британка обсудила это с супругом и решила обратиться в клинику пластической хирургии.

В итоге ей прооперировали грудь и руки за 21 тысячу фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). На восстановление эстетики живота и бедер семья потратила еще 26 тысяч фунтов (2,7 миллиона рублей). Также Шарлотта решилась на комплексную подтяжку нижней части тела стоимостью 13 тысяч фунтов (1,4 миллиона рублей).

Брюс-Александер признается, что никогда не была так уверена в себе, как сейчас. Ей комфортно в своем теле и без одежды. «Качество жизни существенно улучшилось не только у меня, но и у моей семьи», — призналась она.