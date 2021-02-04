Жена похудела и потратила миллионы на пластику после честного комментария мужа
Фото: instagram.com/farfromfat126
38-летняя женщина, живущая в графстве Суррей, объяснила, что решила изменить свою жизнь, услышав однажды правду из уст супруга. В 2015 году она весила 127 килограммов и захотела спросить у возлюбленного, нравится ли ему без одежды.
Фото: instagram.com/farfromfat126
Британка предупредила мужчину, что хочет услышать честный ответ. «Он сказал, что в одежде я выгляжу восхитительно, но без нее моя фигура оставляет желать лучшего», — вспоминает Шарлотта.
Женщина похудела, но даже при нормальном весе осталась недовольна собой: после лишних килограммов на руках, ногах, животе, ягодицах и груди осталась обвисшая кожа. Британка обсудила это с супругом и решила обратиться в клинику пластической хирургии.
В итоге ей прооперировали грудь и руки за 21 тысячу фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). На восстановление эстетики живота и бедер семья потратила еще 26 тысяч фунтов (2,7 миллиона рублей). Также Шарлотта решилась на комплексную подтяжку нижней части тела стоимостью 13 тысяч фунтов (1,4 миллиона рублей).
Брюс-Александер признается, что никогда не была так уверена в себе, как сейчас. Ей комфортно в своем теле и без одежды. «Качество жизни существенно улучшилось не только у меня, но и у моей семьи», — призналась она.
Фото: Instagram/@farfromfat126
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