Желающая стать похожей на надувную куклу блогерша сделала интимную пластику и заразилась
Как передает британский онлайн-портал The Sun, женщина, зарабатывающая ведением своего блога в социальной сети Instagram, признается, что быть похожей на резиновую куклу из магазина для взрослых – ее давняя мечта, ради которой она не один раз легла под нож хирургов.
Фото: Instagram
За ее плечами на данный момент уже операции по увеличению груди и ягодиц, ринопластика, подтяжка бровей, филлеры в щеках и губах, виниры на зубах. Первую пластическую операцию девушка сделала в 21 год: «Первым делом я увеличила грудь. С 17 лет я работала стриптизершей, и мне всегда нравился образ девушки бимбо».
Чтобы добиться своего уникального внешнего вида и увеличить сходство с надувной куклой, 24-летняя Мария решила еще и обзавестись «самыми толстыми половыми губами в мире», но это желание чуть не стоило ей жизни. Она захотела сделать интимную пластику, во время которой ей бы закачали жир в область вокруг влагалища.
«Я чуть не умерла во время процедуры, – поясняет Мария. – Мне сделали два переливания крови. Доктор сказал, что я потеряла очень много крови и сильно побледнела. Он думал, что мне конец. Я чувствовала тошноту целую неделю и тоже думала, что умираю, потому что у меня была аллергическая реакция на кровь, которую я получила во время переливания. Но это все же было намного лучше, чем то, что осложнения после закачки жира».
По словам девушки, ей придется продолжать делать инъекции в половые губы, чтобы выровнять их: «Я беспокоюсь об одной стороне влагалища, потому что она продолжает расти. Я думаю, что это, вероятно от того, что она опухла из-за воспаления». Однако женщина считает, что несмотря на сложности, интимная пластика станет для нее источником вдохновения и позволит ей быть более креативной.
Фото: vostock-photo, Instagram
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