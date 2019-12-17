Желающая стать похожей на надувную куклу блогерша сделала интимную пластику и заразилась

«Я чуть не умерла во время процедуры, – поясняет Мария. – Мне сделали два переливания крови. Доктор сказал, что я потеряла очень много крови и сильно побледнела. Он думал, что мне конец. Я чувствовала тошноту целую неделю и тоже думала, что умираю, потому что у меня была аллергическая реакция на кровь, которую я получила во время переливания. Но это все же было намного лучше, чем то, что осложнения после закачки жира».

По словам девушки, ей придется продолжать делать инъекции в половые губы, чтобы выровнять их: «Я беспокоюсь об одной стороне влагалища, потому что она продолжает расти. Я думаю, что это, вероятно от того, что она опухла из-за воспаления». Однако женщина считает, что несмотря на сложности, интимная пластика станет для нее источником вдохновения и позволит ей быть более креативной.

Фото: vostock-photo, Instagram

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