Желание сэкономить на подтяжке лица и липосакции едва не стоило женщине жизни

В клинике женщина пробыла пару недель, за это время ей сделали подтяжку лица, липосакцию и откачанным жиром скорректировали форму ягодиц. Однако по возвращении домой британка почувствовала себя плохо. Она испытывала постоянную боль, из швов сочилась жидкость. Катрине пришлось обратиться в больницу. «Мне стало холодно, но живот был настолько горячим, что на нем можно было приготовить яичницу, – признается женщина. – Когда я пришла в больницу, медсестра сказала мне, что, если бы я ждала еще час, я бы умерла. Липосакция вызвала осложнение, в животе стала скапливаться жидкость, начался сепсис, я действительно чувствовала, что умираю». В течение 9 дней ей пришлось оставаться в больнице под наблюдением врачей, ей были назначены серьезные антибиотики.

По словам британки, когда начались проблемы со здоровьем, она связалась с представителями клиники, на что получила ответ: «Пожалуйста, успокойтесь. Нам очень жаль. Мы надеемся, что у вас все будет хорошо».

Сегодня Катрина понимает, что это решение было огромной ошибкой: «Когда я оказалась в больнице, я была так напугана и в голове крутилась всего одна мысль: «Что я наделала? Мой сын может остаться без матери». Я безудержно дрожала, страдала от боли, мои раны кровоточили, из них сочилась жидкость, но в клинике мне говорили, что все нормально».

Представители центра пластической хирургии, в свою очередь, заявляют, что осложнения могут возникать в ходе операций, об этом написано на больничных бланках на английском языке, потому все знают о них, так подписывают их.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook

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