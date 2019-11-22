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Желание сделать бразильскую подтяжку ягодиц стоило матери троих детей жизни

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Фото: facebook

Во время пластической операции хирург откачал 29-летней британке Лиа Кэмбридж жир с талии, но неправильно определил место его введения в ягодицы и случайно попал в вену, что стало причиной смерти женщины.

О происшествии сообщает британский онлайн-таблоид Daily Mail. По информации издания, чтобы исполнить свою мечту, женщина поехала в дорогую клинику Турции и заплатила за операцию, стоимость которой составила 6500£ (около 537 000 рублей по текущему курсу ЦБ), наличными.

Пластический хирург, делавший Лиа бразильскую подтяжку ягодиц, принес свои извинения и объяснил ее мужу Скотту Фрэнксу, что, согласно протоколу, он должен был откачать жир с талии пациентки и ввести в ягодицы, однако второй этап операции – это «всегда вопрос жизни и смерти», так как у каждого организма есть свои особенности, потому так важно придерживаться правила «держись подальше от артерий и вен».

Хирург Али Укан не признает своей вины, но известно, что он ввел жир в вену, предположительно из-за слишком глубокого прокола. После того, как жир попал в кровеносную систему Лии, она пережила три сердечных приступа и умерла на операционном столе. Фрэнкс подал в суд на клинику, разбирательство продолжается. Однако больше всего мужа покойной возмущает, что адвокаты медучреждения заявляют, что женщина сама виновата в своей кончине, так как перед операцией приняла наркотик, хотя вскрытие тела Лии не выявило данного факта.

Фото: facebook

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