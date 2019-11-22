Желание сделать бразильскую подтяжку ягодиц стоило матери троих детей жизни

О происшествии сообщает британский онлайн-таблоид Daily Mail. По информации издания, чтобы исполнить свою мечту, женщина поехала в дорогую клинику Турции и заплатила за операцию, стоимость которой составила 6500£ (около 537 000 рублей по текущему курсу ЦБ), наличными.

Пластический хирург, делавший Лиа бразильскую подтяжку ягодиц, принес свои извинения и объяснил ее мужу Скотту Фрэнксу, что, согласно протоколу, он должен был откачать жир с талии пациентки и ввести в ягодицы, однако второй этап операции – это «всегда вопрос жизни и смерти», так как у каждого организма есть свои особенности, потому так важно придерживаться правила «держись подальше от артерий и вен».