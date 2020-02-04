«Желание быть красивой спасло меня»: благодаря наращенным волосам девушка вовремя обнаружила опухоль в груди
Молодая женщина рассказала британскому онлайн-портал Unilad о том, моменте, когда поняла, что у нее рак. По воспоминаниям Лоры, 2 года назад, в 2018 году она нарастила 45-сантиметровые пряди, которые красиво струились и спускались до самого низа ее груди. После душа она стояла в ванной и, расчесывая волосы, провела по ним рукой и в этот момент внезапно почувствовала уплотнение под правой грудью.
«В то время мое наращивание было действительно очень красивым, а волосы – длинными. Потому я не уставала ими любоваться. И когда в очередной раз провела по ним пальцами и добралась до самых кончиков, случайно коснулась нижней части груди и обнаружила действительно твердый комок, которого никогда раньше не замечала, меня это открытие ужасно испугало», – пояснила она.
Через 2 дня Лора обратилась к врачу, который незамедлительно назначил ей биопсию, результаты которой показали, что у нее рак груди третьей стадии. Девушка очень надеялась, что диагноз не подтвердится, потому что до этого врачи уже удаляли ей 9-миллиметровую опухоль, и тогда шотландка была уверена, что победила болезнь. Но увы, рецидив заболевания подтвердился: «Я была в полнейшем шоке, думала, что оставила рак позади, но когда почувствовала это уплотнение, мое сердце просто остановилось. Я поняла, что рак вернулся, и анализы это подтвердили», – сказала она.
Также Лора сделала генетический тест, показавший, что у нее есть ген BRCA2, широко известный как ген рака молочной железы, и в январе 2020 года женщина решила сделать мастэктомию, чтобы предупредить последующие вспышки заболевания.
Несмотря на все испытания, которые ей пришлось пройти, Лора уверена, что ей очень повезло, ведь все могло быть гораздо хуже, не проведи она тогда по своим наращенным волосам. «Опухоль была расположена в странном месте – под грудью, это не то место, которое я обычно пристально изучаю, потому я так рада, что решила погладить свои волосы. Я боюсь представить, что было бы, если бы я не сделала тогда наращивание, ведь рак уже достиг третьей стадии. Желание быть красивой буквально спасло меня», – объяснила она. Вскоре после окончания лечения Лора позвонила своему парикмахеру и поблагодарила ее за то, что она сделала ей спасительное наращивание.
Фото: vostock-photo
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