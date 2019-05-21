logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Полина с детьми

Фото: Instagram
Многие подписчики не узнали ее после смены имиджа.

Молодая жена телеведущего Димтрия Диброва – Полина – активно ведет свой Instagram. В соцсети она часто публикует семейные фото и балует подписчиков своими портретами. Поклонники не раз отмечали, что смотреть на нее – одно удовольствие. Но практически на всех снимках Полина предстает в образе нежной красавицы с минимум макияжа, заботливой жены и мамы.

Однако накануне многодетная мать поделилась с подписчиками фотографией, на которой многие ее не узнали. На снимке, сделанном в бассейне, Полина позирует в откровенном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру и соблазнительную грудь. Волосы собраны в пучок, а в ушах – стильные большие серьги. Одним словом, Полина перевоплотилась из домашней красавицы в женщину-вамп. «Жду лета», - подписала красавица снимок.

Поклонники Полины впечатлились ее новым образом настолько, что буквально потеряли дар речи. «Нет слов», «Вау!», «Огонь», «Женщина вамп!», «Вот это красота», «Повезло же Диброву. И слава богу», «Молодые мужчины глаза сломают», - посыпались комплименты. «И у кого тут трое детей?», спросили Полину, поразившись ее идеальной форме, которую она сохранила после нескольких родов.

Кстати, на днях многодетная мать рассказала, что муж сделал все, чтобы материнство было ей в радость, что с детьми и хозяйством ей помогают несколько человек, без которых в огромном доме просто не обойтись.

Напомним, 49-летний Дмитрий Дибров женился на 20-летней Полине в 2009 году. Пара сразу же обвенчалась. У них растут трое маленьких сыновей. Всего у телеведущего пятеро детей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич