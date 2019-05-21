«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике

Молодая жена телеведущего Димтрия Диброва – Полина – активно ведет свой Instagram. В соцсети она часто публикует семейные фото и балует подписчиков своими портретами. Поклонники не раз отмечали, что смотреть на нее – одно удовольствие. Но практически на всех снимках Полина предстает в образе нежной красавицы с минимум макияжа, заботливой жены и мамы.

Однако накануне многодетная мать поделилась с подписчиками фотографией, на которой многие ее не узнали. На снимке, сделанном в бассейне, Полина позирует в откровенном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру и соблазнительную грудь. Волосы собраны в пучок, а в ушах – стильные большие серьги. Одним словом, Полина перевоплотилась из домашней красавицы в женщину-вамп. «Жду лета», - подписала красавица снимок.