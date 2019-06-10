«Жара»: Екатерина Климова поделилась пикантными снимками из душа

Поклонники восхищаются естественной красотой 41-летней Екатерины Климовой. Звезда театра и кино воспитывает четверых детей и выглядит едва ли не ровесницей 17-летней дочери. Многочисленные фотосессии, в которых актриса принимает участие, это подтверждают. На днях Екатерина опубликовала в блоге несколько кадров, сделанных в душе: «#жара)».
«Безумно красивая без утиных губ и наращенных ресниц)», «Вот природная красота!!!!», «Ну, наконец-то, мы и увидели фото глазами мужа😍😍😍 Нереальная», «Красивая и естественная...нет этих филлеров и ботокса... Очень шикарная!!! Может и есть чего то...но настолько органично и красиво все», «Ах, какая женщина!…❤️💥», «Бедные мужики…», «Теперь другим стало ещё жарче. Катрин, что же ты делаешь?», «Как, как, ну как)???Как можно выглядеть на 25 в своем возрасте, как вы)?», «Ну до чего же красивая!!!👍», «Обалденная женщина!!!! Естественная, уникальная и талантливая!!!! С чертовски манящими глазами....» — восхищаются фолловеры.
А вам нравится, как выглядит Екатерина Климова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress
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