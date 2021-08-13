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Здоровый образ жизни и 56 татуировок: актриса Зои Кравиц раскрыла секреты красоты

Американская актриса Зои Кравиц известна многим по ролям в фильмах «Дивергент», «Фантастические твари и где они обитают», «Безумный Макс: Дорога ярости» и благодаря сериалу «Большая маленькая ложь». Кроме профессиональной деятельности, знаменитость является лицом косметического бренда Ив Сен Лорана YSL Beauty. Поэтому артистку попросили поделиться своими секретами красоты, также она рассказала о своих многочисленных татуировках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зои Кравиц, апрель 2021 года

Фото: Globallook

По словам актрисы, всем правилам ухода за собой ее научили родители: певец Ленни Кравиц и актриса Лиза Боне. Для здоровья важно правильное питание и качественный сон, физическая активность и поддержание водного баланса в организме, отметила героиня материала. «Когда вы соблюдаете эти правила, ваше тело и кожа выглядят здоровыми, а если нет, организм будет обезвожен. Внешность не будет привлекательной и человек начнет скрывать несовершенства под слоем косметики, чем только усугубит ситуацию. Я верю, что красота начинается изнутри и зависит от того, как мы заботимся о себе», — поделилась Зои. Об этом пишет издание Рage Six.

Также звезда рассказала о своей любви к татуировкам, которых на ее теле насчитывается порядка 56 штук. Точная цифра не известна, поскольку Зои потеряла им счет: «Я даже не знаю сколько их у меня. Я их почти не замечаю, потому что привыкла к ним». В большинстве своем тату находятся в области рук и кистей, но также они есть на шее, ногах и даже за ухом. «Некоторые мне нравятся больше, чем другие. Мне уже удалили несколько татуировок, но я планирую сделать еще. Как только ты в это втянешься, уже трудно остановиться», — отметила Зои Кравиц.

Фото: freepik.com

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