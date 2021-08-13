Здоровый образ жизни и 56 татуировок: актриса Зои Кравиц раскрыла секреты красоты

По словам актрисы, всем правилам ухода за собой ее научили родители: певец Ленни Кравиц и актриса Лиза Боне. Для здоровья важно правильное питание и качественный сон, физическая активность и поддержание водного баланса в организме, отметила героиня материала. «Когда вы соблюдаете эти правила, ваше тело и кожа выглядят здоровыми, а если нет, организм будет обезвожен. Внешность не будет привлекательной и человек начнет скрывать несовершенства под слоем косметики, чем только усугубит ситуацию. Я верю, что красота начинается изнутри и зависит от того, как мы заботимся о себе», — поделилась Зои. Об этом пишет издание Рage Six.

Также звезда рассказала о своей любви к татуировкам, которых на ее теле насчитывается порядка 56 штук. Точная цифра не известна, поскольку Зои потеряла им счет: «Я даже не знаю сколько их у меня. Я их почти не замечаю, потому что привыкла к ним». В большинстве своем тату находятся в области рук и кистей, но также они есть на шее, ногах и даже за ухом. «Некоторые мне нравятся больше, чем другие. Мне уже удалили несколько татуировок, но я планирую сделать еще. Как только ты в это втянешься, уже трудно остановиться», — отметила Зои Кравиц.