Зависимая от пластики женщина потратила 3,5 млн рублей на внешность в стиле «бимбо»
Фото: Instagram ambermayy__
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, за 2,5 года Эмбер потратила огромные 38 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выглядеть как «женщина с низкой социальной ответственностью». Она говорит, что всегда была привлекательной, ей очень нравилось, когда люди сравнивали ее с куклой Барби. Однако в 18 лет она захотела слегка улучшить свою внешность и сделала контурную пластику филлерами. А в 19 лет впервые легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь с размера С до F – на большее британский специалист просто не согласился.
Эмбер так понравилось меняться, что чрез несколько недель после маммопластики она решила изменить в себе еще что-нибудь. «Я всегда знала, что хочу, чтобы мой бюст выглядел огромным и нарочито фальшивым, потому поняла, что не остановлюсь на первой операции», – призналась она. Также женщина вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, сильно увеличила губы и скорректировала форму скул, щек, подбородка и челюсти при помощи филлеров. Она признает, что бьютификация обошлась ей в целое состояние, но уверена, что ее новая внешность стоила каждого вложенного в нее цента. Более того, благодаря своей образу в стиле «бимбо» и гигантскому бюсту у нее появилось большое количество поклонников в Интернете. «Когда я впервые увеличила грудь, за ночь у меня набралось плюс 20 тысяч подписчиков, и это было похоже на безумие, потому в 2021 году я сделаю свои арбузики еще более впечатляющими, ведь моя внешность помогает мне зарабатывать», – заявила она.
Эмбер говорит, что никогда не планировала делать такое количество операций, но сама не заметила, как пристрастилась к ним и уже не может остановиться. В Британии хирурги уже не берутся выполнять ее пожелания, потому она регулярно летает в Турцию. Сейчас в ее планах – липосакция, удаление жира из щек и повторная ринопластика. Третье увеличение груди она хочет сделать в мае следующего года.
Фото: Instagram ambermayy__
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