Зависимая от пластики женщина не собирается останавливаться на достигнутом, несмотря на опасения семьи

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, молодая женщина, специалист по IT-поддержке, уверена, что ее тело – это «холст», который необходимо довести до идеала. Она признается, что всегда ненавидела свое отражение в зеркале и с подросткового возраста очень хотела что-нибудь изменить в себе: «Меня часто высмеивали в школе, и это заставило меня научиться не заботиться о том, что окружающие думают обо мне и моем выборе».

У Кристен всегда была стройная фигура, но ей хотелось более женственных изгибов. В марте 2010 года, в возрасте 18 лет она решилась на первую операцию по увеличению груди. Когда девушка увидела результаты, то расплакалась от счастья, а легкая реабилитация заставила ее задуматься о последующих изменениях.