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Зависимая от пластики женщина не собирается останавливаться на достигнутом, несмотря на опасения семьи

Кристен Снайдер, потратившая на пластические операции и косметологические процедуры внушительные 185 000 долларов (около 12 миллионов рублей), заявила, что не остановится, пока не достигнет идеала, несмотря на то, что ее семья опасается, что подобная одержимость убьет ее.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, молодая женщина, специалист по IT-поддержке, уверена, что ее тело – это «холст», который необходимо довести до идеала. Она признается, что всегда ненавидела свое отражение в зеркале и с подросткового возраста очень хотела что-нибудь изменить в себе: «Меня часто высмеивали в школе, и это заставило меня научиться не заботиться о том, что окружающие думают обо мне и моем выборе».

У Кристен всегда была стройная фигура, но ей хотелось более женственных изгибов. В марте 2010 года, в возрасте 18 лет она решилась на первую операцию по увеличению груди. Когда девушка увидела результаты, то расплакалась от счастья, а легкая реабилитация заставила ее задуматься о последующих изменениях.

С тех пор Кристен перенесла более 20 пластических операций, включая повторную увеличивающую маммопластику до размера 28L, три ринопластики, удаление ребер, две подтяжки ягодиц, коррекция формы щек и лба, липосакцию и многочисленные увеличения формы губ филлерами. «Я рассматриваю свое тело как холст, а пластическую хирургию – как инструмент для достижения того идеального образа, который сложился у меня в голове, – говорит девушка. – Считаю, если никто не пострадал и все счастливы, то никто не имеет права говорить мне, что делать или не делать с моим телом. Окружающие должны уважать мои желания».

Кристен признает, что она очень амбициозна, креативна и всегда стремится к совершенству ¬– именно эти черты ее характера помогли ей «пристраститься к пластической хирургии», но даже несмотря то, что на свое преображение она уже потратила больше 185 000 долларов, она не намерена останавливаться. «Моей семье это не нравится, поскольку их представления о красоте всегда были более традиционными, – говорит она. – Также родные беспокоятся, что однажды моя одержимость может убить меня».

Фото: facebook Kristen Johnson-Snider

Также девушка признается, что ее новая внешность часто подвергается критике со стороны окружающих, но ее это не волнует. Сегодня ей нравится, как она выглядит, но в ближайшее время Кристен намерена потратить на процедуры еще 30 000 долларов: «Я хочу сузить ребра, поставить импланты в бедра, сделать еще одно увеличение груди, а также изменить форму лица. Я постоянно изучаю рынок эстетической медицины и добавляю новинки в свой список».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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