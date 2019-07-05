Зависимая от пластики женщина не собирается останавливаться на достигнутом, несмотря на опасения семьи

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, молодая женщина, специалист по IT-поддержке, уверена, что ее тело – это «холст», который необходимо довести до идеала. Она признается, что всегда ненавидела свое отражение в зеркале и с подросткового возраста очень хотела что-нибудь изменить в себе: «Меня часто высмеивали в школе, и это заставило меня научиться не заботиться о том, что окружающие думают обо мне и моем выборе».
У Кристен всегда была стройная фигура, но ей хотелось более женственных изгибов. В марте 2010 года, в возрасте 18 лет она решилась на первую операцию по увеличению груди. Когда девушка увидела результаты, то расплакалась от счастья, а легкая реабилитация заставила ее задуматься о последующих изменениях.
С тех пор Кристен перенесла более 20 пластических операций, включая повторную увеличивающую маммопластику до размера 28L, три ринопластики, удаление ребер, две подтяжки ягодиц, коррекция формы щек и лба, липосакцию и многочисленные увеличения формы губ филлерами. «Я рассматриваю свое тело как холст, а пластическую хирургию – как инструмент для достижения того идеального образа, который сложился у меня в голове, – говорит девушка. – Считаю, если никто не пострадал и все счастливы, то никто не имеет права говорить мне, что делать или не делать с моим телом. Окружающие должны уважать мои желания».
Кристен признает, что она очень амбициозна, креативна и всегда стремится к совершенству ¬– именно эти черты ее характера помогли ей «пристраститься к пластической хирургии», но даже несмотря то, что на свое преображение она уже потратила больше 185 000 долларов, она не намерена останавливаться. «Моей семье это не нравится, поскольку их представления о красоте всегда были более традиционными, – говорит она. – Также родные беспокоятся, что однажды моя одержимость может убить меня».
Фото: facebook Kristen Johnson-Snider
Также девушка признается, что ее новая внешность часто подвергается критике со стороны окружающих, но ее это не волнует. Сегодня ей нравится, как она выглядит, но в ближайшее время Кристен намерена потратить на процедуры еще 30 000 долларов: «Я хочу сузить ребра, поставить импланты в бедра, сделать еще одно увеличение груди, а также изменить форму лица. Я постоянно изучаю рынок эстетической медицины и добавляю новинки в свой список».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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