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Зависимая от пластики и филлеров молодая певица не может остановиться, несмотря на мольбы бойфренда

21-летняя начинающая певица из Торонто, Серена Смит, всегда считала себя простушкой и мечтала о внешности Памелы Андерсон и Анны Николь Смит. Для достижения желаемого эффекта «фейка» девушка уже потратила более 25000 С$ ( около 1 млн 240 тысяч рублей по нынешнего курсу). И это еще не предел - Серена мечтает выглядеть настолько искусственно, насколько это возможно.

С юных лет Серена не пропускала ни одного реалити шоу и документального фильма о пластической хирургии. Желание выглядеть как все эти женщины из телевизора стало самым настоящим наваждением Серены и полностью поглотила все ее мысли. В 2016 году, в возрасте 18 лет, девушка наконец-то дорвалась до всего, что может предложить рынок пластической хирургии. Первым делом Серена отправилась за пышным бюстом, увеличив свою грудь сразу на три с половиной размера, с 70А до 70DD. Операция обошлась Серене примерно в 11000 С$ (более 530 тысяч рублей по текущему курсу). Новообретенный пышный бюст не принес девушке желаемой сатисфакцией, она по-прежнему была не в восторге от своей внешности.

И тогда на помощь пришли ботокс и филлеры, которыми девушка и по сей день щедро балует свое лицо и губы. Ее бойфренд, 29-летний бодибилдер Тайлер, умоляет любимую остановиться, однако Серена и не думает поддаваться на уговоры парня, считая что он просто не в силах совладать со своей ревностью. Ведь из-за ее неземной красоты, считает Серена, ни один мужчина не в силах отвести от нее взгляд.

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Curled hair or straight? 😋

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«Каждый раз, когда я появляюсь в общественных местах, мужчины тут же забывают про своих жен и детей и начинают пялиться на меня, скорее всего из-за того, что они понимают, что с гораздо большим удовольствием провели бы время со мной, чем со своим семейством», - кокетничает Серена.

Несмотря на уже более чем эффектную внешность, у Серены грандиозные планы на будущее. Первым пунктом в списке очень важных дел значится ринопластика, с помощью которой девушка хочет заполучить аккуратный милый носик, как у Барби. После чего в ее планы входит сделать подтяжку бровей и изменить форму подбородка, частично стесав кости челюсти. Ну а завершить образ обещают манящие формы ягодиц и бедер, которые Серена планирует увеличить с помощью имплантов. И это, по словам девушки, только начало ее пути в мир красивых людей.

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Doing a Botox lip flip with @nursefatima.o ☺️💉

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Фото: Vostock-photo, Instagram

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