Зависимая от пластики и филлеров молодая певица не может остановиться, несмотря на мольбы бойфренда

С юных лет Серена не пропускала ни одного реалити шоу и документального фильма о пластической хирургии. Желание выглядеть как все эти женщины из телевизора стало самым настоящим наваждением Серены и полностью поглотила все ее мысли. В 2016 году, в возрасте 18 лет, девушка наконец-то дорвалась до всего, что может предложить рынок пластической хирургии. Первым делом Серена отправилась за пышным бюстом, увеличив свою грудь сразу на три с половиной размера, с 70А до 70DD. Операция обошлась Серене примерно в 11000 С$ (более 530 тысяч рублей по текущему курсу). Новообретенный пышный бюст не принес девушке желаемой сатисфакцией, она по-прежнему была не в восторге от своей внешности.

И тогда на помощь пришли ботокс и филлеры, которыми девушка и по сей день щедро балует свое лицо и губы. Ее бойфренд, 29-летний бодибилдер Тайлер, умоляет любимую остановиться, однако Серена и не думает поддаваться на уговоры парня, считая что он просто не в силах совладать со своей ревностью. Ведь из-за ее неземной красоты, считает Серена, ни один мужчина не в силах отвести от нее взгляд.