Зависимая от пластики 5 раз увеличила грудь и накачала губы, чтобы стать похожей на Барби

Более того, девушка заявляет, что не остановится ни перед чем, чтобы сохранить полученные результаты и даже преумножить их. В ее планах после открытия границ -изменить цвет глаз: «Я изучаю возможность этой процедуры, так как хочу, чтобы они стали ярко-зелеными, – поясняет она. – Плюс мне, определенно, нужна блефаропластика и подтяжка бровей. Да и мини-подтяжка лица и импланты в щеки не помешают. Моя талия уже узкая, но если удалить ребра, будет вообще шик. Одна только мысль о грядущих операциях меня очень возбуждает». Самая выдающаяся часть тела Тары помимо груди, по ее собственному мнению, – это гигантские губы-«утки», которые она считает своим заявлением этому миру. «Я всегда слежу, чтобы мои губы были красивыми и пухлыми, потому регулярно делаю в них инъекции. Я уже сбилась со счета, сколько в них филлеров, но я наконец-то довольна их размером, остается только поддерживать эту красоту», – пояснила она.

Чтобы оплатить все свои траты на пластику и эстетическую косметологию, австралийка завела страницу на сайте OnlyFans, где по подписке продает свои фото и видео, а заодно поближе познакомиться со всеми своими поклонниками. Тара уверена, что все ее вложения в итоге окупятся с лихвой. По ее мнению, ее ждет светлое будущее с большим количеством денег, поклонников и косметических процедур на горизонте. «Мне 31 год, но я чувствую себя максимум на 21, – говорит она. – Я, как хорошее вино, с возрастом становлюсь только лучше. За это спасибо моим операциям».

Фото: Instagram tara_jayn3

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