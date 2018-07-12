«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье

Звезду назвали «высохшей старушкой», порекомендовали перестать выставлять напоказ обнаженные части тела и посоветовали начать выбирать более элегантные наряды.

«Бабуля еще ничего!!!)», «Старушенка!!!!», «Что с ногами?», «Старые страшные ноги», «Ну не красавица, увы», «С ногами проблем, а платье супер», «Платье огонь! Ноги тоже стройные, но что-то не так, а что не могу понять, может ноги слишком худенькие и без рельефа», «Платье красивое, но без этого дурацкого разреза», «Как было бы красиво если б не этот дикий разрез», «Ноги можно было закрыть, не красиво», «Страшную ногу зачем оголять?», «Ну худая, ноги не модельные, голову наклонила вниз, никакой фигуры, только красивый наряд и... все, ну чего это выставлять, не понятно», «Ну и походка, ноги как у старушки. В зал нужно ходить, и правильно питаться», «Засохшая старушка», «Без разреза платье смотрелось бы красивее..........», — негодуют они.

«Почему столько негатива от людей.. страшно читать комментарии», «А в чем проблема с ногами то? По-моему шикарные ноги», «Те кто пишет, что ноги не красивые, вы больные реально», «Как всегда великолепна», «И эта мамочка троих детей.Яночка-Богиня!!!», «Яна, роскошная», «Так нежно и изысканно», «Ну что за фея», «Самые красивые ножки на свете», «Супер модель», — спорят они.

Что думаете по этому поводу вы?

Фото: instagram