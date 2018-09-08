logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Запомните меня такой»: Дана Борисова рассказала о пластической операции на лице

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Даны Борисовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущая поделилась с подписчиками откровенными кадрами из кабинета хирурга.

Год назад Дана Борисова прошла длительное лечение от пагубных зависимостей. После возвращения из реабилитационного центра в Таиланде телеведущая вновь начала активно вести Instagram, в котором делится подробностями своей жизни. Например, на днях блондинка откровенно рассказала подписчикам о пластической операции на лице: «Запомните меня такой 😉Но теперь я буду немного ПРЕКРАСНЕЕ 🔥Вы меня знаете,и любите за это ))Я ВСЕГДА ЗА ПРАВДУ 💪Рассказала на всю страну о своей зависимости,теперь не стала сковать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими ,НО РАССАСЫВАЮЩИМИСЯ РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД нитями Аптос 💉🔮».

Несмотря на то, что первые результаты операции будут видны через неделю, подписчики уже восхитились обновленной Даной Борисовой: «Дана, Вам на вид всего 30-32 года… какие 42…????Я не знала Ваш возраст… просто в восхищении», «Ты очень красивая», «Ну вы на 42 и не выглядите ...мне нравится ...», «Дана, вы молодец, что показываете и рассказываете, очень полезная информация и не врёте ,как другие, что ничего не делали ,смолоду такая красота и губы свои», «Добрый день Даночка! Вауууу какая вы красавица!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов