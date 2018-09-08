«Запомните меня такой»: Дана Борисова рассказала о пластической операции на лице

Год назад Дана Борисова прошла длительное лечение от пагубных зависимостей. После возвращения из реабилитационного центра в Таиланде телеведущая вновь начала активно вести Instagram, в котором делится подробностями своей жизни. Например, на днях блондинка откровенно рассказала подписчикам о пластической операции на лице: «Запомните меня такой 😉Но теперь я буду немного ПРЕКРАСНЕЕ 🔥Вы меня знаете,и любите за это ))Я ВСЕГДА ЗА ПРАВДУ 💪Рассказала на всю страну о своей зависимости,теперь не стала сковать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтинг хирургическими ,НО РАССАСЫВАЮЩИМИСЯ РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД нитями Аптос 💉🔮».
Несмотря на то, что первые результаты операции будут видны через неделю, подписчики уже восхитились обновленной Даной Борисовой: «Дана, Вам на вид всего 30-32 года… какие 42…????Я не знала Ваш возраст… просто в восхищении», «Ты очень красивая», «Ну вы на 42 и не выглядите ...мне нравится ...», «Дана, вы молодец, что показываете и рассказываете, очень полезная информация и не врёте ,как другие, что ничего не делали ,смолоду такая красота и губы свои», «Добрый день Даночка! Вауууу какая вы красавица!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: instagram