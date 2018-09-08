«Запомните меня такой»: Дана Борисова рассказала о пластической операции на лице

Несмотря на то, что первые результаты операции будут видны через неделю, подписчики уже восхитились обновленной Даной Борисовой: «Дана, Вам на вид всего 30-32 года… какие 42…????Я не знала Ваш возраст… просто в восхищении», «Ты очень красивая», «Ну вы на 42 и не выглядите ...мне нравится ...», «Дана, вы молодец, что показываете и рассказываете, очень полезная информация и не врёте ,как другие, что ничего не делали ,смолоду такая красота и губы свои», «Добрый день Даночка! Вауууу какая вы красавица!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: instagram