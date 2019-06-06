Замужняя Настя Каменских взбудоражила Сеть пикантным снимком

Но нашлись и те, кто считает, что Настя имеет полное право делиться теми снимками, какими захочет: «Настя, никого не слушай. Продолжай в том же духе», «Какие все злые( Не завидуйте! Настя - ты прекрасна», «Прекрасная фигура, красивая женщина, почему не показать всю свою красу))», «Настя,ты шикарно выглядишь. А вам уважаемые люди скажу,стыдно когда нечего показать. А ей стыдиться нечего,она красотка и формам ее могут только позавидовать». Супруг артистки лаконично прокомментировал снимок с помощью эмодзи: «🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️».

Стоит отметить, что многие поклонники предположили, что скорая свадьба может свидетельствовать об «интересном положении» Насти Каменских. На днях певица выступила в Киеве и со сцены ночного клуба прокомментировала появившиеся слухи: «И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», – цитирует Каменских ТСН.