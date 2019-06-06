Замужняя Настя Каменских взбудоражила Сеть пикантным снимком

23 мая Настя Каменских и Потап (настоящее имя Алексей Потапенко – прим.ред.) сыграли свадьбу. В день бракосочетания музыкант представил новое видео с на песню «Константа», а на днях количество просмотров ролика в YouTube превысило 4 миллиона. Настя похвасталась этим достижением в Instagram, опубликовав провокационное фото — певица позирует в душевой кабинке в высоких трусах, прикрыв обнаженную грудь рукой.
Многие фолловеры раскритиковали пикантный кадр: «Вы же вроде замужем ....а фотки по-прежнему те же откровенные», «Интересно, это Потап считает нормальным?», «Вышла замуж. Кому хочешь показать свое тело. Хватит уже», «Вроде бы поженилась и фотки будут без эротики, а нет», «Для чего такие откровения?», «Такая красивая девушка, есть что показать кроме обнаженных фото, зачем на показ такие фото?!Это же для двоих, своё интимное», «Что за удивительное желание оголяться публично???🤦♀️и Ваши мужчины весьма странны, что позволяют и приветствуют это!», «Это уже слишком вульгарно».
Но нашлись и те, кто считает, что Настя имеет полное право делиться теми снимками, какими захочет: «Настя, никого не слушай. Продолжай в том же духе», «Какие все злые( Не завидуйте! Настя - ты прекрасна», «Прекрасная фигура, красивая женщина, почему не показать всю свою красу))», «Настя,ты шикарно выглядишь. А вам уважаемые люди скажу,стыдно когда нечего показать. А ей стыдиться нечего,она красотка и формам ее могут только позавидовать». Супруг артистки лаконично прокомментировал снимок с помощью эмодзи: «🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️».
Стоит отметить, что многие поклонники предположили, что скорая свадьба может свидетельствовать об «интересном положении» Насти Каменских. На днях певица выступила в Киеве и со сцены ночного клуба прокомментировала появившиеся слухи: «И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», – цитирует Каменских ТСН.
Больше о Насте Каменских вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/ПТП
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