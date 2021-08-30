«Заморозка» лица и вода с лимоном: Ирина Шейк поделилась своей бьюти-рутиной

В первую очередь, по словам героини материала, ее утро начинается со стакана теплой воды с лимоном. Затем Шейк привыкла освежать свое лицо с помощью кубика льда с ромашкой. Как передает портал Рeopletalk.ru, звезду совершенно не напрягает «морозить» свое лицо, потому что она выросла в городе, где зимы очень холодные.

Кроме того, в одном из интервью популярному журналу Vogue звезда рассказала, что обожает маски для лица с частицами золота. «Я русская — я люблю золото!», — сказала Ирина Шейк.

В обычной жизни супермодель предпочитает «отдыхать» от макияжа, но, чтобы нанести косметику, у супермодели есть несколько своих причудливых секретов. Например, Ирина вообще не пользуется кистями, а наносит макияж исключительно пальцами. Плюс к этому для расчесывания бровей она использует зубную щетку, на которую сначала распыляет лак для волос.

При все этом ключевым секретом своей красоты Ирина Шейк считает ровный тон лица.