Заметно постройневшая Ольга Шелест восхитила подписчиков
Ольга Шелест поздравила друга с днем рождения и вызвала шквал комплиментов.
Сегодня Ольга Шелест поздравила дизайнера Игоря Чапурина с днем рождения: «Игорь, как же я люблю все, что ты создаешь! С Днем Рождения, дорогой мой друг!»
Подписчики заметили, как сильно похудела звезда:
«Как конфетка!», «Худенькая такая!», «Ты так похудела!», «Ох какая!!!», «Олечка, вы в прекрасной форме, красотка вы наша, поделитесь пожалуйста секретом», — пишут они.
Фото: instagram
Популярное
Обсуждаемое