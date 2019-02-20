Заметно постройневшая Эвелина Бледанс похвасталась фигурой и ярким макияжем

В последнее время Эвелина Бледанс уделяет много внимания своей внешности, и та меняется буквально на глазах. В минувший вторник, во время торжественной церемонии вручения бьюти-премии Prix d'Excellence de la Beauté 2019, звезда продемонстрировала своли достижения. Яркий макияж, который Эвелина сделала перед мероприятием, еще сильнее подчеркнул черты лица.