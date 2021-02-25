Заметно постройневшая Бритни Спирс рассказала, как ей удалось похудеть

По словам 39-летней знаменитости, ее питание стало гораздо более здоровым, благодаря чему она чувствует себя просто великолепно. «Я больше не придерживаюсь диеты с мороженым. Я выбрала контроль размера порций. Это очень трудно, но стоит того, так как чувствую я себя значитльно лучше». Помогла ей в похудении и любовь к танцам, записями которых она регулярно делится в Instagram. Выглядят они весьма странно и заставляют поклонников Спирс волноваться за нее, но сама певица собой чрезвычайно довольна. Для певицы танцы – это и спорт, и способ выразить свою индивидуальность.

Брит не раскрывает, сколько килограммов сбросила, но то, что она заметно подтянулась и уменьшилась в объемах – неоспоримый факт. Но главное, что благодаря танцам она стала более уверенной в себе. Ее увлечение стало настолько серьезным, что она даже заказала себе специальные танцевальные туфли по Интернету. Ждем новых видео и экзотических па в исполнении Спирс, которые заставят нас поволноваться.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям