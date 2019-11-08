Заметно похорошевшую Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской

«Ухоженная женщина», «Отлично выглядите», «Ксюша, это ваш цвет 100%», «Наконец то красиво!!! А то хотелось поделиться с тобой одеждой», «Брови сделали», «Вауууу!! Оставьте себе этого визажиста», «Вы так изменились)) очень красивая», «Это что за Барби?», «Это Вы!?», «Ксюша. От любви помолодела», «Мне кажется Ксения стала похожа на Барановскую», «Думала, это Барановская», «Мне кажется это фильтры горят и делают», «Ксенья Анатольевна тут невероятно красивая», «Как будто Фотошоп», «Ксения, видела Вас в живую, без фильтров. Вы очень замечательно выглядите и без фильтров. Живая, обаятельная, привлекательная и безмерно харизматичная», — обсуждают в комментариях.