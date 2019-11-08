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Заметно похорошевшую Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Ксении Собчак

38-летняя Ксения Собчак сильно изменилась после профессионального макияжа.

«Глаза горят и руки делают. @serdar_kambarov, ты-красавчик, @yanadress — лучшие костюмы по-прежнему у тебя», — написала она.

«Ухоженная женщина», «Отлично выглядите», «Ксюша, это ваш цвет 100%», «Наконец то красиво!!! А то хотелось поделиться с тобой одеждой», «Брови сделали», «Вауууу!! Оставьте себе этого визажиста», «Вы так изменились)) очень красивая», «Это что за Барби?», «Это Вы!?», «Ксюша. От любви помолодела», «Мне кажется Ксения стала похожа на Барановскую», «Думала, это Барановская», «Мне кажется это фильтры горят и делают», «Ксенья Анатольевна тут невероятно красивая», «Как будто Фотошоп», «Ксения, видела Вас в живую, без фильтров. Вы очень замечательно выглядите и без фильтров. Живая, обаятельная, привлекательная и безмерно харизматичная», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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