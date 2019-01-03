Заметно округлившийся тыл 60-летней Мадонны стал причиной слухов о пластике

На сцену нью-йоркского бара Stonewall Inn звезда вышла с 13-летним сыном Дэвидом Бандой.

«Мадонну покусала пчела?», «У нее в штанах подушка?», «Наверное, это имплантаты, но они выглядят очень ненатурально», — обсуждают подписчики. Кто-то предположил, что в заднем кармане певицы неудачно расположили микрофон, аккумулятор или иной предмет, необходимый для выступления.

А как считаете вы, что случилось с тылом певицы?