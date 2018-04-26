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«Залысины больше, чем у Виторгана»: пользователи Сети обсуждают новое фото Собчак с мужем

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Свежий совместный снимок Ксении Собчак и Максима Виторгана шокировал поклонников.

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган побывали в Лондоне. Политик решила поделиться с фолловерами совместным фото с супругом, сделанным после посещения SPA-центра одного из фешенебельных отелей британской столицы.

Однако подписчики Ксении обратили внимание не столько на нежные объятия пары, сколько на внешний вид звезды — она обошлась без макияжа и убрала волосы в небрежный пучок. Интернет-пользователи заметили, что у Ксении есть залысины.

«Ксения, да вы лысеете, сделайте что-нибудь с этим скорее!», «Слева — Мизулина…», «Сбоку вообще пипец», «Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел все», —так прокомментировали кадр фолловеры. Ксения и Максим, как обычно, проигнорировали негативные отзывы.

Фото: Instagram

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