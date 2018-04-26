«Залысины больше, чем у Виторгана»: пользователи Сети обсуждают новое фото Собчак с мужем

На днях Ксения Собчак и Максим Виторган побывали в Лондоне. Политик решила поделиться с фолловерами совместным фото с супругом, сделанным после посещения SPA-центра одного из фешенебельных отелей британской столицы.

Однако подписчики Ксении обратили внимание не столько на нежные объятия пары, сколько на внешний вид звезды — она обошлась без макияжа и убрала волосы в небрежный пучок. Интернет-пользователи заметили, что у Ксении есть залысины.