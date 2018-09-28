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Захарова или Гурченко: в Сети обсуждают новый стиль и внешность певицы Валерии

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram певицы Валерии

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50-летняя Валерия обновила гардероб на осень.

В последнее время популярная певица Валерия радует поклонников яркими нарядами. «С утра пораньше бегом по делам🍁🍂🍁🍂🍁», — написала она. Фолловеры восхитились стилем звезды и сравнили ее с известными прдшественницами.

«Яркая и стильная», «Какое сочетание цветов!!! Огонь», «Сочетание цветов смак», «Божечки, какие сапожки», «Валерия, Вы прекрасная! А у меня такой же зонт) самый лучший! Даже Питерские ветра ему нипочем», «Очень по осеннему», «Такая стильная... Королева», «Кто ваш стилист?Всегда безупречные образы», «Боже, какая же Вы потрясающая! Стильная, умная, красивая! Не перестаю восхищаться Вами. Сколько в Вас энергии», «Красавица, умница и отличная мама, супруга и певица», «Элегантная стильная красавица», — обсуждают поклонники.

«Валерия, теперь Вы похожи на актрису Захарову. Не переборщите! До этого Вы были милей», «Вы здесь на Гурченко похожи», «Я раньше всегда видела схожесть Валерии с Натальей Белохвостиковой! И голоса такие нежные!!!!», — сравнивают они певицу с другими известными личностями.

Фото: instagram

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