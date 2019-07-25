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«Загорелая, посвежевшая, очень красивая блондинка»: Альбина Джанабаева удивила фанатов новым цветом волос

40-летняя Альбина Джанабаева стала блондинкой.

Лето — время перемен. Похудевшая и загоревшая Альбина Джанабаева, например, удивила поклонников светлыми прядями.

«Время — ценный ресурс! Сегодня я должна успеть по максимуму все... Съемка для журнала, маникюр прям на гриме, интервью в процессе, подготовка к дорожке, выступление, радио эфир и в финале меня ждет длииительный перелет... Но сейчас я счастлива! В прекрасном Баку время летит незаметно», — написала она в блоге под новой фотографией.

«АЛЬБИНА это ты???», «Блондинка😱😱😱неожиданно как то», «Ох как круто выглядишь», «Как идет такой цвет волос», «Вам очень идет этот цвет», «Вы прекрасны! Глаза так и светятся», «Wow!!! цвет волос супер», «Действительно очень красивый цвет волос», «Да цвет волос бомбический», «Просто на шкалу выше ближе. Это Ваше», «Прическа очень много значит, сразу преобразилась», «Все прекрасно, а цвет волос и длина отпад, выглядите на все 200%», «Загорелая, посвежевшая и очень красивая блондинка», — делают комплименты подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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