«Загорелая, посвежевшая, очень красивая блондинка»: Альбина Джанабаева удивила фанатов новым цветом волос

«АЛЬБИНА это ты???», «Блондинка😱😱😱неожиданно как то», «Ох как круто выглядишь», «Как идет такой цвет волос», «Вам очень идет этот цвет», «Вы прекрасны! Глаза так и светятся», «Wow!!! цвет волос супер», «Действительно очень красивый цвет волос», «Да цвет волос бомбический», «Просто на шкалу выше ближе. Это Ваше», «Прическа очень много значит, сразу преобразилась», «Все прекрасно, а цвет волос и длина отпад, выглядите на все 200%», «Загорелая, посвежевшая и очень красивая блондинка», — делают комплименты подписчики.