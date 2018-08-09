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«Загар Вам не идет, очень старит»: в Сети раскритиковали неудачное фото Татьяны Навки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Навки

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43-летняя Татьяна Навка поделилась неудачным снимком.

Пользователи Сети часто критикуют звезд за чрезмерное увлечение графическими редакторами, за ненатуральность фотографий. Но фото «из жизни» также вызывают вопросы.

«Как говорится: Потехе время, но пришло время и поработать!!!! Приехала на репетицию. Осталось 2 дня до премьеры в Сочи нашего чудесного мюзикла Руслан и Людмила», — написала супруга Дмитрия Пескова.

«Татьяна что с вами？такое не удачное фото», «Не надо позволять коже лица так загорать, Вы похожи на цыганку))) и кроме того, это не полезно для кожи», «Как будто усы нарисовали», «Стала на мужа походить)))», «Перезагарала», «Боже, какая же страшненькая то с загаром», «Татьяна всегда выглядела хорошо,но согласитесь что это фото ужастное», «Загар Вам не идет, очень старит», «Совсем не к лицу. Прямо не узнать человека. Неудачная фотография очень», «На себя не похожа.....фоограф завистник сфотал пострашнее», «Не,загар вполне идёт ей!просто он лег лаптами!и получились будто усы...и свежести нет в лице.просто лишканула,татьяна с солнцем», — обсуждают фолловеры.

Татьяна не обращает внимания на критику. Она делится теми картинками и видеороликами, которые нравятся ей.

Фото: instagram

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