«Загар Вам не идет, очень старит»: в Сети раскритиковали неудачное фото Татьяны Навки

«Татьяна что с вами？такое не удачное фото», «Не надо позволять коже лица так загорать, Вы похожи на цыганку))) и кроме того, это не полезно для кожи», «Как будто усы нарисовали», «Стала на мужа походить)))», «Перезагарала», «Боже, какая же страшненькая то с загаром», «Татьяна всегда выглядела хорошо,но согласитесь что это фото ужастное», «Загар Вам не идет, очень старит», «Совсем не к лицу. Прямо не узнать человека. Неудачная фотография очень», «На себя не похожа.....фоограф завистник сфотал пострашнее», «Не,загар вполне идёт ей!просто он лег лаптами!и получились будто усы...и свежести нет в лице.просто лишканула,татьяна с солнцем», — обсуждают фолловеры.

Татьяна не обращает внимания на критику. Она делится теми картинками и видеороликами, которые нравятся ей.