Задорное каре и «рваная» челка: 39-летняя Надя Ручка похвасталась неожиданным «карантинным» образом

«Сама себе не верю! Моя работа всегда предполагала огромное количество нарядов, украшений и макияжа. Поэтому в обычной жизни мой гардероб ограничивался футболкой, джинсами и косухой. Это была моя отдушина. Мой протест. Я даже хотела мотоцикл и шлем, чтобы вообще ни-ни. Но самоизоляция вдоволь насытила моего внутреннего гопника. В отражении зеркала это пресное эко-био-лицо в трениках и кофточке "для дома", мягко говоря, утомило. Скоро разницу между мной и мужем можно будет определить только по щетине на его лице. А прошел то всего месяц. Месяц, сестра! Покопалась я в своих шкатулках и сундуках с бижутерией. Столько сверкающей радости там нашлось! Начала примерять одно, другое.. Какие-то воспоминания прилетели-улетели. Нацепила, в общем, кучу всего, порадовалась, посмеялась и успокоилась. Даже запечатлела серию селфи, чтобы потом, листая март-июнь 2020, в телефоне было не только лицо в маске. Боже, храни женщину! Мы неисправимы», — рассуждает она.

А как ваш стиль изменился за время самоизоляции?